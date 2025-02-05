蛋貴起盜心！美賓州賊偷10萬顆雞蛋 價值破130萬

禽流感推升蛋價，西雅圖超市空蕩蕩的雞蛋貨架成縮影。（美聯社）

2025/02/05 17:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕據英國廣播公司（BBC）5日報導，美國賓州發生一起大規模雞蛋竊案，一名竊賊從一家雜貨商偷走超過10萬顆雞蛋，價值高達4萬美元（約合新台幣131萬元）。近期禽流感疫情肆虐，導致雞蛋價格飆漲，如今竟成為宵小覬覦的目標。

警方表示，這起竊案發生在2月1日，地點位於格林卡斯爾（Greencastle）的「彼特與蓋瑞有機食品」（Pete & Gerry's Organics）店外。竊賊鎖定了一輛卡車的後車廂下手。

請繼續往下閱讀...

根據美國官方數據，過去一年來，雞蛋價格飆漲超過65%，農業部更預測2025年蛋價將再上漲約20%。

知名美式早餐連鎖店華夫餅屋（Waffle House）難以抵擋成本增加，宣布所有含蛋餐點漲價，每顆蛋多收0.5美元（約新台幣16.4元）的「臨時特別附加費」。

這波禽流感疫情始於2022年，近幾個月來在全美各地爆發。美國農業部指出，光是去年12月，蛋價就上漲超過8%。數據顯示，2023年1月一盒雞蛋的平均價格為2.51美元（約新台幣82.4元），一年後竟飆升至4.15美元（約新台幣136元），部分商店甚至出現貨架空蕩蕩的缺蛋景象。

儘管禽流感疫情已在全美的鳥類、牛隻和哺乳動物中傳播，但人類感染的案例非常罕見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法