美國俄亥俄州工廠槍擊案釀1死5傷 嫌犯仍在逃

美國俄亥俄州新奧爾巴尼一間工廠於當地時間週二晚間發生槍擊事件，造成至少1人死亡、5人受傷。（圖擷取自X/@bytecoderman）

2025/02/05 16:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州新奧爾巴尼（New Albany）一間工廠於當地時間週二晚間發生槍擊事件，造成至少1人死亡、5人受傷。警方趕抵現場後與嫌犯交火，最終未將其逮捕。案件目前仍在調查中，當局尚未公布嫌犯犯案動機。

綜合外媒報導，槍擊事件發生在KDC/One工廠，該公司主要生產化妝品與個人護理產品。根據目擊者表示，槍手闖入工廠內部後隨機開火，導致現場一片混亂，員工紛紛驚恐躲避，部分人則逃出建築物求生。

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新奧爾巴尼警方與特警（SWAT）迅速抵達現場與嫌犯對峙並展開攻堅行動。警方尚未公布嫌犯身份與犯案動機，但透露他是一名成年男子，且可能與工廠有所關聯。警方表示，嫌犯身份已確認，目前仍在逃，且已離開案發區域，當局發布警告，呼籲居民避免前往該地區，以確保安全。警方正全力追捕嫌犯，並在現場進行調查，以釐清案件詳情。

新奧爾巴尼警局發言人表示，此次槍擊事件造成6人中彈，其中1人當場死亡，5人受傷後被緊急送醫，部分傷者情況嚴重。

事發後，大批警力封鎖現場，工廠內外可見警車與救護車戒備，警方也正調閱監視器畫面，以釐清案發過程。聯邦調查局（FBI）與菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）已介入調查，以判定嫌犯是否涉及更廣泛的犯罪計畫。

目前，KDC/One公司尚未對槍擊事件發表正式聲明。該工廠約有600名員工，事發時正值夜班交接時段，人員流動較多，所幸部分員工及時躲避，未造成更大傷亡。

????#BREAKING: A Level One mass casualty event has been declared due to an active shooter situation after multiple victims were shot in the KDC/One manufacturing plant⁰⁰????#NewAlbany | #Ohio⁰⁰At this time Numerous law enforcement officers and emergency crews are currently on the… pic.twitter.com/qV0ZBtnLMy — R A W S A L E R T S （@rawsalerts） February 5, 2025

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