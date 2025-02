美國俄亥俄州工廠槍擊案釀1死5傷 嫌犯仍在逃

2025/02/05 16:43

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國俄亥俄州新奧爾巴尼(New Albany)一間工廠於當地時間週二晚間發生槍擊事件,造成至少1人死亡、5人受傷。警方趕抵現場後與嫌犯交火,最終未將其逮捕。案件目前仍在調查中,當局尚未公布嫌犯犯案動機。

綜合外媒報導,槍擊事件發生在KDC/One工廠,該公司主要生產化妝品與個人護理產品。根據目擊者表示,槍手闖入工廠內部後隨機開火,導致現場一片混亂,員工紛紛驚恐躲避,部分人則逃出建築物求生。

新奧爾巴尼警方與特警(SWAT)迅速抵達現場與嫌犯對峙並展開攻堅行動。警方尚未公布嫌犯身份與犯案動機,但透露他是一名成年男子,且可能與工廠有所關聯。警方表示,嫌犯身份已確認,目前仍在逃,且已離開案發區域,當局發布警告,呼籲居民避免前往該地區,以確保安全。警方正全力追捕嫌犯,並在現場進行調查,以釐清案件詳情。

新奧爾巴尼警局發言人表示,此次槍擊事件造成6人中彈,其中1人當場死亡,5人受傷後被緊急送醫,部分傷者情況嚴重。

事發後,大批警力封鎖現場,工廠內外可見警車與救護車戒備,警方也正調閱監視器畫面,以釐清案發過程。聯邦調查局(FBI)與菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)已介入調查,以判定嫌犯是否涉及更廣泛的犯罪計畫。

目前,KDC/One公司尚未對槍擊事件發表正式聲明。該工廠約有600名員工,事發時正值夜班交接時段,人員流動較多,所幸部分員工及時躲避,未造成更大傷亡。

????#BREAKING: A Level One mass casualty event has been declared due to an active shooter situation after multiple victims were shot in the KDC/One manufacturing plant⁰⁰????#NewAlbany | #Ohio⁰⁰At this time Numerous law enforcement officers and emergency crews are currently on the… pic.twitter.com/qV0ZBtnLMy