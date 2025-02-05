反川普遍地開花！全美50州同步抗議「2025計畫」

加州洛杉磯數千名示威者，2月2日遊行抗議川普政府的驅逐移民政策，並封鎖101高速公路，警方隨後到場戒備。（法新社）

2025/02/05 16:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《美聯社》報導，一場反對美國總統川普新政府初期施政的示威運動，正於5日在網路上迅速蔓延，並計劃於當天同步舉行。這場運動以「#建立抵抗勢力」（#buildtheresistance）和「#50501」（代表50州、50場示威、同一天）為號召，在全美50個州發起抗議活動。

許多抗議活動預計於各州首府舉行，部分則在其它城市進行。這場運動透過網站和社群媒體進行組織，並在網路上流傳著各式傳單，內容抨擊右派保守團體為川普政府擘劃的施政藍圖「2025計畫」（Project 2025），並包含「拒絕法西斯主義」和「捍衛我們的民主」等標語。

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「2025計畫」是由美國傳統基金會（The Heritage Foundation）等保守派智庫和團體所主導，目標是在川普再次當選總統後，迅速推行大幅度的右派政策，內容涵蓋大幅削減聯邦政府規模和預算、限縮聯邦政府雇員權利、限縮墮胎權、打擊非法移民、推翻環保法規，以及退出或重新談判國際協議等等。在競選期間，川普刻意與「2025計畫」保持距離。而現在，川普頒布一系列行政命令，有不少都與「2025計畫」不謀而合。

川普在上任的頭幾週內，簽署了一系列行政命令，涉及貿易、移民和氣候變遷等諸多議題。隨著民主黨人開始大聲反對川普的施政方針，各地抗議活動也陸續展開。2日，南加州各地有數千人走上街頭，抗議川普的大規模驅逐出境計畫。在洛杉磯市中心，抗議活動甚至導致一條主要高速公路封閉數小時。

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