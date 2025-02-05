川普將簽署行政命令 禁止跨性別女參加女子體育比賽

美國總統川普將簽署行政命令，禁止跨性別女性參與女子運動。圖為2019年跨性別女艾薇（Veronica Ivy）自行車計時賽奪冠畫面，他打破34-39歲組女子200公尺計時賽世界紀錄。（法新社）

2025/02/05 16:24

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普履行選前承諾，將於當地時間5日簽署一項行政命令，禁止跨性別女參加女子體育比賽。

綜合外媒報導，美國總統川普將於全國女孩和婦女體育日（2月的第一個星期三）簽署一項行政命令，禁止出生時被生物學指定為男性的人參加女子或女孩的體育賽事。共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）將陪同川普簽署這項命令，目前還不清楚行政命令的具體內容，有傳言指出，聯邦政府將停止向允許跨性別女運動員加入女子運動隊的學校提供資金。

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梅斯表示，長期以來左派為了「覺醒」政治，而犧牲了婦女權利，她表示：「從生物學角度來說，男性與女性存在差異。這項行政命令恢復了公平，維護了《教育法修正案第九條》的初衷，並捍衛了那些一生都在努力追求最高水準的女運動員權利。」

對此，美國最大LGBT民事權利倡導團體「人權戰線」（Human Rights Campaign）主席羅賓遜（Kelley Robinson）批評：「我們都希望體育運動公平、學生安全、年輕人有機會與同儕一起參與活動。但試圖全面禁止的做法剝奪了孩子們的這些東西。這項命令可能會使年輕人遭受騷擾和歧視，鼓勵人們質疑那些不符合狹隘的服裝或外表觀念的孩子的性別……參與體育運動是為了學習團隊合作、奉獻和毅力的價值觀。對許多學生來說，運動意味著找到自己的歸屬，我們應該希望所有孩子都能這樣，而不是讓黨派政策讓他們的生活變得更加艱難。」

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