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    日本東京住宅區大火！ 延燒10棟建築、消防局出動36輛車滅火

    日本東京都目黑區中目黑一處住宅區，在今（5）日上午驚傳火警。（圖擷取自@tkmtbys 社群平台「X」）

    日本東京都目黑區中目黑一處住宅區，在今（5）日上午驚傳火警。（圖擷取自@tkmtbys 社群平台「X」）

    2025/02/05 16:22

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都目黑區中目黑一處住宅區，在今（5）日上午驚傳火警，火勢從起火住宅內向外蔓延，延燒至少10棟建築物。當地警消獲報，已出動36輛消防車前往灌救，經過大約3小時後大火已順利撲滅，目前尚未傳出有人員傷亡。

    綜合日媒報導，今日上午上午11點半左右，東京消防廳接獲民眾報案，中目黑一棟2層樓高的建築物起火，該建築位在東京地鐵中目黑站東南方、約900公尺處的一處密集住宅區內。從網路流傳畫面顯示，起火民宅屋頂竄出熊熊大火，滾滾濃煙直竄天際。

    目黑警察署則表示，消防廳獲報立即派車前往救火，目前已順利撲滅火勢，總計有6棟建築物遭到燒毀、4棟建築物被大火波及，尚不知詳細死傷情形，警消正在調查是否有民眾受困。

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