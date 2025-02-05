強制絕育夢魘未散 捷克羅姆族婦女盼賠償期限延長

55歲的安娜·阿達莫娃（Anna Adamova）是捷克數千名遭強迫絕育的羅姆族婦女之一。她在1991年受害，如今為爭取賠償發聲。（法新社）

2025/02/05 14:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕捷克數千名羅姆族（Roma）婦女，在共產時期及之後遭強迫絕育，政府雖提供賠償，但申請期限將屆，程序卻困難重重。受害者團體呼籲延長期限，55歲的安娜·阿達莫娃（Anna Adamova）就是受害者之一，她1991年懷孕時，在社工人員的脅迫下接受了絕育手術，這段經歷至今仍是她難以抹滅的創傷。

羅姆族是歐洲一個歷史悠久的少數民族，傳統上以流動生活為主，過去常被稱為「吉普賽人」（Gypsies），但這個稱呼現在被認為帶有歧視意味，因此已普遍改用「羅姆族（人）」的稱呼。羅姆人的起源可以追溯到印度北部，學者普遍認為他們在公元10世紀左右開始遷徙，途經中亞和西亞，最終在13世紀左右到達歐洲。

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在許多國家，包括捷克，羅姆族經常面臨歧視和社會邊緣化。在捷克，羅姆族人口的官方統計數字僅佔總人口的一小部分，但實際人數可能遠高於官方數據。他們在就業、教育和住房等方面經常遭受不平等待遇。過去捷克政府推行的強迫絕育計劃，主要目標就是羅姆族等弱勢群體。

阿達莫娃住在布拉格東北部的前軍事區拉爾斯科（Ralsko）的一間小公寓裡。她告訴《法新社》記者，當時她年僅22歲，即將迎來第四個孩子，卻被社工人員威脅，若不同意絕育，就會失去孩子的監護權。她當時因為害怕而屈服，卻從此失去了生育能力，也因此被伴侶拋棄，因為在羅姆族文化中，不能生育的女性被視為沒有價值。

根據捷克政府2021年通過的法律，在1966年至2012年間遭非法強迫絕育的受害者，每人可獲得30萬捷克克朗（約新台幣46萬元）的賠償。原定的申請截止日期是今年1月1日，但由於許多受害者面臨舉證困難、繁瑣的申請程序，以及醫療紀錄保存不全等問題，歐洲理事會人權事務專員已正式致函捷克總理，敦促延長申請期限。捷克國會預計將在本月討論是否延長期限。

捷克衛生部表示，目前已收到超過2300份申請，其中1581件已審理完畢，581件遭駁回。受害者發言人艾琳娜·戈羅洛娃（Elena Gorolova）也是強迫絕育的受害者，她批評政府處理過程緩慢，且未充分聽取受害者的證詞，許多案件拖延多年，受害者難以獲得及時且公正的賠償。

戈羅洛娃回憶，她在21歲時，被醫護人員以「簽字否則就會死」的威脅下簽署了絕育同意書，她表示自己將永遠活在失去生育能力的遺憾中。

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