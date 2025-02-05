美國擬接管加薩！以總理納坦雅胡讚川普眼界高：這會改變歷史

以色列總理納坦雅胡（左）大讚美國總統川普眼界高，稱美接管加薩會「改變歷史」，值得真正追求這條道路。（美聯社）

2025/02/05 11:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普4日和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮會面，川普語出驚人稱把220萬巴勒斯坦人遷出加薩走廊，美國將接管開發，以色列總理納坦雅胡對此大讚這會「改變歷史」，值得真正追求這條道路。

綜合外媒報導，美國總統川普表示，將巴勒斯坦人「永久安置」到一個或多個中東國家提供的地點，然後由美國接管加薩走廊，開發城中東的蔚藍海岸（Riviera of Middle East）。川普稱「加薩現在純粹就是一片廢墟，如果我們能找到一塊或多塊土地，在該地投入大量資金，建造一些真正的好地方，肯定會比回到加薩還好」。

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以色列總理納坦雅胡被問到川普計劃時，他表示，戰爭目標之一就是確保加薩不再對以色列構成威脅，但「川普總統將眼界提升到更高......他看到了這片曾經是恐怖主義焦點的土地的不同未來」。

納坦雅胡強調：「我們正在討論此事。他正在與他的人民和他的工作人員一起探索這個問題。我認為這是可以改變歷史的事情，這條道路值得我們去追求。」

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