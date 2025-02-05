美國禽流感肆虐雞蛋價格暴漲！含蛋餐點每顆蛋多收16元

美國雞蛋價格連日暴漲，華夫餅屋宣布所有含蛋餐點漲價，每顆蛋多收0.5美元。（法新社）

2025/02/05 11:32

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到10年來最嚴重禽流感影響，美國雞蛋價格連日暴漲，知名美式早餐連鎖店華夫餅屋（Waffle House）難以抵擋成本增加，宣布所有含蛋餐點漲價，每顆蛋多收0.5美元（約新台幣16.4元）。

據《美聯社》報導，禽流感疫情導致美國每個月有數百萬雞隻遭撲殺，去年12月一打雞蛋的全美平均價格漲至4.15美元（約新台幣136元），雖然低於2年前的史上最高價4.82美元（約新台幣158元），但美國農業部預估今年還會漲價20％。

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在美國擁有1900多間分店、24小時營業的華夫餅屋，成本因此大幅增加，從本週起對含蛋產品加收費用，經典的雙蛋餐加一份配菜目前漲至7.75美元（約新台幣255元）。

華夫餅屋表示，公司希望雞蛋價格是短期波動，但實在無法預測會持續多久，他們將時刻關注價格情況，以便調整加收費用或取消。另外，蛋商Pete and Gerry's Organic Eggs在賓州有10萬枚雞蛋在配送車上失竊，損失達4萬美元（約新台幣131.5萬元），可見雞蛋搶手情況。

美國去年共有67例人類感染禽流感病例，路易斯安那州今年1月更通報全美史上首起人類死亡個案，衛生當局呼籲所有處理家禽的民眾，要記得做好眼部、口鼻的防護措施並戴手套。

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