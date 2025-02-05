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    持續施壓北京！ 澳洲政府嚴正關切遭押作家楊恆均健康狀況

    澳洲外交部長黃英賢（見圖）5日表示，對楊恆均的健康和狀態表達嚴正關切。（路透資料照）

    澳洲外交部長黃英賢（見圖）5日表示，對楊恆均的健康和狀態表達嚴正關切。（路透資料照）

    2025/02/05 11:49

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲籍華裔作家楊恆均去年因間諜罪遭中國法院判處死緩（死刑緩期執行）。本月5日，澳洲政府對楊恆均的健康狀況表達嚴正關切，稱將持續施壓，確保中國政府滿足他的醫療需求。

    據《法新社》報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）5日發出聲明表示，「我們對楊博士（楊恆均）的健康和狀態表達嚴正關切」。

    黃英賢強調，「我們將持續施壓，確保他的需求得到滿足，並獲得適當的醫療照護」。

    楊恆均本名楊軍，為中國出生的澳洲公民，他於2019年1月入境中國廣州時遭逮捕。北京市檢察院2020年10月以楊恆均涉間諜罪向法院提起公訴；案件2021年5月在北京審理。

    去年2月，遭中國關押長達5年的楊恆均，在北京市第二中級人民法院被判處死刑，緩刑2年，引發中澳外交風波。

    黃英賢5日重申，希望看到楊恆均與他的家人團聚，並稱「澳洲政府已經向中國明確表示，我們仍然對楊博士被判死緩感到震驚」。

    她還補充，根據國際規範和中國的法律義務，楊恆均有權獲得基本的司法標準、程序公平和人道待遇。

    2023年11月，楊恆均的家屬曾在致澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的公開信中表示，楊恆均的健康狀況惡化，可能需要進行手術，呼籲艾班尼斯以醫療因素爭取北京釋放楊恆均。

    楊恆均被控在1994年至2002年間，利用在中國海南省國家安全廳任職的便利，在香港等地以共約440萬港幣（約新台幣1860萬元）代價，向台灣軍事情報局洩漏40份機密文件。

    去年2月，澳籍華裔作家楊恆均因間諜罪遭中國法院判處死緩，引發中澳外交風波。（路透資料照）

    去年2月，澳籍華裔作家楊恆均因間諜罪遭中國法院判處死緩，引發中澳外交風波。（路透資料照）

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