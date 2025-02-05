美國南非關係緊張 南非總統透過馬斯克父親尋求對話破冰

為緩解美國與南非之緊張局勢，南非總統拉瑪佛沙的顧問喬克透過特殊管道，聯繫上特斯拉執行長馬斯克的父親埃羅爾（見圖），希望安排南非總統與伊隆·馬斯克直接對話。（路透）

2025/02/05 11:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為緩解美國與南非之緊張局勢，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的顧問喬克（Bejani Chauke）透過特殊管道，聯繫上特斯拉執行長馬斯克的父親—78歲的工程師埃羅爾（Errol Musk），希望安排南非總統與伊隆·馬斯克直接對話。這次聯繫雖然迅速促成雙方通話，但埃羅爾卻在接受媒體訪問時表態支持川普的決定。

據《路透》報導，美國總統川普近日指控南非政府正在沒收土地，並聲稱部分族群受到「非常惡劣」的待遇，揚言將切斷對南非的援助資金。這番言論立即引發市場動盪，南非幣週一重挫近2%，股市與政府債券隨之下跌，該國債務違約保險成本更攀升至8月以來最高點。

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此爭議源於南非總統拉瑪佛沙最近簽署的一項土地改革法案。該法案允許政府基於「公共利益」徵用土地，在特定情況下可免除對地主的賠償。這項政策意在解決南非種族隔離結束30年來，土地所有權的種族失衡問題。

特斯拉執行長馬斯克後續也在社群平台X上發文，指責南非實施「公開種族主義的所有權法律」，進一步加劇了事態緊張。南非總統拉瑪佛沙隨即回應，強調政府並未實施任何土地沒收行動，並表達願意與川普對話，以增進美方對南非土地公平使用政策的理解。

為緩解此僵局，拉瑪佛沙的顧問喬克才透過特殊管道，聯繫馬斯克的父親埃羅爾，藉此安排南非總統與馬斯克對話。此次調解雖迅速促成雙方通話，但埃羅爾卻仍於採訪時表態支持川普的決定。

路透聯繫南非總統拉瑪佛沙辦公室時，發言人拒絕評論與馬斯克對話的來龍去脈或內容，僅表示：「埃羅爾是一般公民，他的觀點僅代表個人立場」，馬斯克也未回應路透多次對於此對話的評論邀約。

埃羅爾不僅質疑美國納稅人每年投入近5億美元治療南非HIV感染者的必要性，更暗示南非可能重蹈辛巴威覆轍。2000年代辛巴威前總統穆加比暴力沒收白人農場的政策，曾導致數千名白人農民出逃，重創該國農業與經濟發展。

馬斯克尚未回應路透多次對於此對話的評論邀約。（美聯社）

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