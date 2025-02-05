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    注意！嘉寶嬰兒磨牙棒有窒息風險 全面召回並停產

    嘉寶嬰幼兒磨牙棒有造成窒息的風險，已展開全面召回並停產。（圖擷自Gerber網站）

    嘉寶嬰幼兒磨牙棒有造成窒息的風險，已展開全面召回並停產。（圖擷自Gerber網站）

    2025/02/05 10:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國嬰幼兒食品商嘉寶（Gerber）所生產的磨牙棒「Gerber Soothe N Chew」，由於有造成窒息的風險，目前已展開全面召回並停產，消費者若買到同款產品切勿給小孩使用。

    《ABC》報導，召回的商品共有3款，亦即草莓與蘋果口味、香蕉口味90公克裝、香蕉口味45公克裝，包裝上的通用產品代碼分別為「0 15000 04618 7」、「0 15000 04608 8」、「0 15000 01015 7」。

    嘉寶公司表示，上述產品透過網購、配送中心、零售店在美國45州和波多黎各出售，消費者可到原購買處退款退貨。另外，在台灣人經常使用的保健食品網購平台iHerb，也能看到這款商品，目前顯示為缺貨，若有民眾先前已購買須多加注意。

    嘉寶指出，公司在接獲1起急診室就醫通報後，決定主動展開召回行動，目前尚未出現嚴重健康受損情況，有疑慮的顧客可以撥打24小時服務專線（800）443-7237，對於給家長、醫護人員、零售商帶來不便，公司深感抱歉。

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