川普下令凍結美國國際開發署90天運作 全球人道援助陷危機

美國總統川普近日下令凍結美國國際開發署（USAID）90天運作，並任命特斯拉執行長馬斯克主導政府效率改革，此舉已在全球引發嚴重人道危機。（法新社）

2025/02/05 10:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日下令凍結美國國際開發署（USAID）90天運作，並任命特斯拉執行長馬斯克主導政府效率改革，此舉已在全球引發嚴重人道危機。據了解，數以萬計的救命物資目前被滯留在全球各地港口，多個開發中國家的醫療援助計畫被迫中斷。

綜合外媒報導，美國國際開發署總部突然關閉，數千名員工被強制休假，包括海外和華盛頓特區的官員在內均被禁止進入辦公場所及使用機構系統。一名前高級顧問布朗洛（Kaleb Brownlow）描述最後工作日的情況是「一團混亂」，工作人員緊急將HIV、瘧疾和肺結核藥物轉運至全球各地倉庫。

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此次凍結措施影響深遠，約33000公噸原定用於治療東非地區營養不良的大豆產品被扣留，裝載抗生素和抗瘧疾藥物的貨櫃滯留蘇丹港。在剛果民主共和國，由於政府承包商缺乏資金維持空調運作，導致大批基本藥物報廢。

一些獲准繼續運作的人道組織也面臨嚴重困境。據一位人道組織負責人透露，他們因去年12月和今年1月完成的工作被拖欠近5000萬美元款項。即使部分組織獲得「拯救生命」援助的豁免，但無法從聯邦政府支付系統提取資金，實質上仍無法開展工作。

國務院已接管美國國際開發署，由國務卿魯比歐（Marco Rubio）擔任代理管理人。然而，就連共和黨籍國會議員也對此舉提出批評，呼籲立即恢復援助發放。專家警告，中斷抗逆轉錄病毒藥物等基本醫療物資的供應，可能導致病毒載量增加並產生抗藥性，對全球公共衛生造成嚴重影響。

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