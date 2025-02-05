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    希臘聖托里尼島狂震逾700次 專家：恐持續數月

    希臘「聖托里尼島」（Santorini）為著名觀光勝地，近期卻地震不斷，如今島上幾乎都呈現人去樓空的狀態。（美聯社）

    希臘「聖托里尼島」（Santorini）為著名觀光勝地，近期卻地震不斷，如今島上幾乎都呈現人去樓空的狀態。（美聯社）

    2025/02/05 11:38

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘「聖托里尼島」（Santorini）為著名觀光勝地，近期卻地震不斷，自上月24日以來已發生超過700次地震，在過去72小時更發生40多次規模4.0以上的地震，受此影響數以千計的民眾紛紛從當地撤離。

    每年可吸引數百萬名遊客的「聖托里尼島」（Santorini），近期地震不斷，光是1月31日至2月2日就發生超過200次地震，自上月24日以來，聖托里尼島及其周圍1000平方公里的區域更已發生約750次地震。今天凌晨當地也再度發生規模4.9地震，相隔數小時後也再發生規模5.0地震。截至目前規模最大的是周二凌晨發生的規模5.3地震。

    受頻繁地震影響，大批民眾紛紛選擇從當地撤離，據稱目前已有約9千人從海空兩路撤離，所幸目前尚未傳出有人員受傷或財產損失。官員也警告民眾要持續保持警惕，因為地震活動不斷增加，可能意味著強烈地震即將來臨。美國駐希臘大使館也警告美國遊客，避開令人擔憂的地區。

    外媒報導提到，據專家們指出，自1964年有紀錄以來，該地區從未經歷這種情況。該島雖在一座火山上，但專家委員會指出，目前的現象也與火山活動無關，目前預估地震活動可能會持續數月。

    受頻繁地震影響，大批民眾紛紛選擇從當地撤離，據稱目前已有約9千人從海空兩路撤離，所幸目前尚未傳出有人員受傷或財產損失。（歐新社）

    受頻繁地震影響，大批民眾紛紛選擇從當地撤離，據稱目前已有約9千人從海空兩路撤離，所幸目前尚未傳出有人員受傷或財產損失。（歐新社）

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