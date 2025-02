槍手校園行兇畫面曝光！瑞典史上最嚴重槍擊案釀11死6傷

2025/02/05 10:42

曾德峰/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕瑞典在當地時間4日發生重大校園槍擊案,包括槍手在內11人死亡,還有6人送醫,是瑞典史上最嚴重的大規模槍擊事件,警方初步判斷為孤狼式犯案,有目擊者拍下槍手在校園內行兇的畫面,相當驚悚。

綜合外媒報導,距離瑞典首都斯德哥爾摩以西約200公里的厄勒布魯市(Orebro)的一間教育中心,在當地時間4日中午12許爆出槍響,1名35歲男子持槍在校園開槍,有目擊者拍到槍手還一間一間教室打開掃射,造成嚴重傷亡。

警方獲報後到場與嫌犯交火,這起事件造成含槍手共11人死亡,另外6人送醫搶救,其中5人受槍傷。

瑞典總理克里斯特森表示,這是該國歷史上最嚴重的大規模槍擊案,「這是一次可怕的暴力行為,對整個瑞典來說都是極其痛苦的一天」。

警方初步研判為孤狼式犯案,槍手沒有前科,與任何幫派都沒有關係,不是警方監視的對象,目前還沒有資訊顯示槍手是出於意識形態動機行動。

????‼️????????: MASS SCHOOL SHOOTING OREBRO, SWEDEN:



Chilling footage of the alleged active shooter going door to door inside the facility, which was an education centre/school for adults and immigrant students. pic.twitter.com/XSzxAhRWm1