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    槍手校園行兇畫面曝光！瑞典史上最嚴重槍擊案釀11死6傷

    有目擊者拍下槍手在校園內行兇的畫面，相當驚悚。（圖擷自X）

    有目擊者拍下槍手在校園內行兇的畫面，相當驚悚。（圖擷自X）

    2025/02/05 10:42

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典在當地時間4日發生重大校園槍擊案，包括槍手在內11人死亡，還有6人送醫，是瑞典史上最嚴重的大規模槍擊事件，警方初步判斷為孤狼式犯案，有目擊者拍下槍手在校園內行兇的畫面，相當驚悚。

    綜合外媒報導，距離瑞典首都斯德哥爾摩以西約200公里的厄勒布魯市（Orebro）的一間教育中心，在當地時間4日中午12許爆出槍響，1名35歲男子持槍在校園開槍，有目擊者拍到槍手還一間一間教室打開掃射，造成嚴重傷亡。

    警方獲報後到場與嫌犯交火，這起事件造成含槍手共11人死亡，另外6人送醫搶救，其中5人受槍傷。

    瑞典總理克里斯特森表示，這是該國歷史上最嚴重的大規模槍擊案，「這是一次可怕的暴力行為，對整個瑞典來說都是極其痛苦的一天」。

    警方初步研判為孤狼式犯案，槍手沒有前科，與任何幫派都沒有關係，不是警方監視的對象，目前還沒有資訊顯示槍手是出於意識形態動機行動。

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