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    穆斯林領袖阿迦汗三世辭世 加拿大總理致哀

    以實瑪利派穆斯林精神領袖阿迦汗三世於當地時間2月4日辭世，享壽88歲。他的逝世引發全球以實瑪利派信徒及穆斯林社群的廣泛悼念。（美聯社）

    以實瑪利派穆斯林精神領袖阿迦汗三世於當地時間2月4日辭世，享壽88歲。他的逝世引發全球以實瑪利派信徒及穆斯林社群的廣泛悼念。（美聯社）

    2025/02/05 09:55

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以實瑪利派穆斯林精神領袖阿迦汗三世（Aga Khan III）於當地時間2月4日辭世，享壽88歲。他的逝世引發全球以實瑪利派信徒及穆斯林社群的廣泛悼念。

    綜合外媒報導，阿迦汗三世是以實瑪利派穆斯林的49世精神領袖，在國際發展、慈善事業及宗教影響方面貢獻卓著。其家族長期以來積極參與教育、醫療與文化推廣，影響遍及全球。

    阿迦汗三世自1957年繼承領袖地位以來，致力於改善全球穆斯林的生活品質，尤其在南亞、非洲及中東等地區。他領導的阿迦汗發展網絡（Aga Khan Development Network, AKDN）推動教育、健康與經濟發展，對全球超過 30 個國家的社會發展產生深遠影響。

    阿迦汗基金會在官方聲明中表示：「阿迦汗三世畢生致力於推動和平與社會發展，我們將延續他的精神，持續努力改善全球穆斯林社群的福祉。」。

    他的離世在全球穆斯林社群引發深切哀悼。以實瑪利派信徒在社群媒體上紛紛留言：「我們失去了一位偉大的領袖，他的慈善與智慧影響了無數人。」。

    加拿大總理杜魯道表示，阿迦汗是一位「極具同情心的全球領袖」，並稱他為「一位非常好的朋友」。杜魯道強調：「世界各地的人們都將深深懷念他。」。

    宗教與國際關係學者穆罕默德·卡西姆（Mohammed Qasim）表示：「阿迦汗三世的影響力遠超宗教層面，他透過基金會推動的教育與經濟改革，為數百萬人提供了更好的未來」。

    目前尚未宣布繼任者人選，其繼任者已在遺囑中指定，該遺囑將在里斯本，由其家人及宗教領袖見證下宣讀，隨後才會對外公布繼任者的姓名。目前尚未宣布確切日期。專家認為，新領袖將面臨全球穆斯林社群內部挑戰，包括經濟發展、青年教育與社會整合等議題。

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