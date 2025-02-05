遣返！美軍機首載非法移民至古巴關達那摩 川普擬擴建拘留設施

川普宣布將在古巴關達那摩灣設立拘留營，預計容納3萬名「最惡劣的非法移民罪犯」。（法新社檔案照）

2025/02/05 09:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《路透》報導，美國官員證實，美軍於週二（4日）首度以軍機載運遭拘留的移民至古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）海軍基地。美國總統川普計劃擴建該基地的移民拘留設施，以容納超過3萬名移民。

美國國土安全部發言人麥克勞克林（Tricia McLaughlin）證實，此次軍機搭載了9到10名移民，並稱他們為「極度危險的犯罪外國人」，但未提供進一步細節。

請繼續往下閱讀...

美軍此前已多次利用軍機將移民遣返至瓜地馬拉、秘魯、宏都拉斯及印度。五角大廈表示，未來還計劃以軍機載運超過5000名拘留在德州艾爾帕索（El Paso）與加州聖地牙哥（San Diego）的非法移民。

以軍機遣返移民的成本相當高昂。據《路透》報導指出，上週一架遣返至瓜地馬拉的軍機，每名移民的遣返成本可能高達4675美元（約合新台幣15 .4萬元）。川普政府近來日益倚賴軍方協助執行移民政策，包括向美墨邊境增派軍隊、動用軍機遣返移民，以及開放軍事基地作為臨時收容所。這項舉措也標誌著川普政府加強利用軍方執行其移民政策。

對於人權團體關切關達那摩基地是否會收容女性、兒童或家庭移民，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）3日受訪時未正面回應。她僅強調，政府無意讓移民無限期滯留，並表示相關行動將遵循美國法律。

關達那摩灣海軍基地已設有一處移民拘留設施，與關押外國恐怖主義嫌疑犯的高戒備監獄分開。該拘留設施過去數十年來偶爾用於收容在海上攔截的海地與古巴移民。然而，川普政府尚未公布擴建該設施的具體成本。

關達那摩灣監獄自2002年起關押與911恐攻有關的恐怖嫌疑人，目前仍關押15人，並長期受到人權團體批評。聯合國專家2023年曾譴責美國政府對待該監獄囚犯的方式違反國際法，構成「殘忍、不人道及有辱人格的待遇」。川普的兩位民主黨籍前任總統歐巴馬與拜登都曾試圖關閉該監獄，但僅成功減少了部分囚犯人數，而川普則誓言維持其運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法