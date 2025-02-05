威脅國安！澳洲政府設備全面禁用DeepSeek

澳洲政府4日以國家安全為由，全面禁止在政府設備上使用DeepSeek開發的AI產品及相關服務。（歐新社資料照）

2025/02/05 09:44

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府4日以國家安全為由，全面禁止在政府設備上使用中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）開發的AI產品及相關服務。

綜合媒體報導，澳洲內政部長柏克（Tony Burke）4日透過聲明宣布，基於國家安全考量，所有DeepSeek產品、應用程式和服務將立即自政府系統中刪除。

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柏克稱，澳洲情報單位的威脅評估顯示，DeepSeek相關技術將對政府構成「不可接受的風險」，立即實施禁令是為了「捍衛澳洲的國家安全和國家利益」。

柏克並強調，坎培拉作出上述決定，僅是基於風險評估，而非針對特定國家，目的是保護澳洲政府及其資產免受威脅。

澳洲政府網路安全負責人查爾頓（Andrew Charlton）接受《澳洲廣播公司》（ABC）採訪時表示，用戶使用DeepSeek上傳的訊息「可能無法被妥善保護」，並警告DeepSeek等應用程式「可能讓用戶面臨遭惡意軟體攻擊的風險」。

2年前，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的政府基於安全考量，禁止政府部門使用中國社群媒體應用程式TikTok。

除了澳洲外，美國和台灣當局均已下令禁止在政府設備上使用DeepSeek。英國、法國、德國、荷蘭、日本、南韓、印度及愛爾蘭等國，則正在審查DeepSeek所帶來的數據隱患。

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