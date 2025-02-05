倭黑猩猩會「讀心」！科學家發現類人猿也能理解他人想法

坎茲 （Kanzi），是該研究中接受心理能力測試的三隻圈養倭黑猩猩之一（圖：PNAS期刊）

2025/02/05 09:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕最新研究顯示，類人猿可能比我們想像的更聰明，甚至能像人類一樣「讀心」！理解他人所知，是一種複雜的認知能力，人類幼童大約在3歲左右才開始發展這項能力。過去近50年來，科學家們一直試圖證明其他動物是否也具備這項能力，卻始終沒有定論。發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究則提供了新的證據，顯示出倭黑猩猩（bonobos）可能真的能「讀懂」人類的心思，並利用這項資訊來獲取食物。

《每日郵報》報導： 這項研究由美國約翰霍普金斯大學心理學與腦科學系助理教授克魯培涅博士（Dr. Chris Krupenye）所領導，三隻居住在愛荷華州研究中心的倭黑猩猩參與了實驗，分別是43歲的坎茲（Kanzi）、25歲的尼歐塔Nyota）和13歲的泰科（Teco）。

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研究人員將半顆葡萄、一塊蘋果、一顆花生或一些 Cheerios 麥片藏在三個杯子底下，並由另一位人員將食物取出，交給對面的倭黑猩猩。然而，有時候放置食物的過程，會被一塊大紙板擋住，讓研究人員看不到食物藏在哪個杯子底下。

倭黑猩猩可以分辨研究人員是否看到食物的位置。當研究人員不知道食物在哪裡時，牠們會更積極地指出正確的位置。相較於研究人員知道食物位置的情況，倭黑猩猩指出正確杯子的機率高出29%，且指出的速度快了約1.5秒。這顯示，倭黑猩猩能理解研究人員「心中不知道」食物在哪，並做出相應的行為幫助他們找到食物。

克魯培涅博士的研究指出，理解他人想法的能力是人類社交的關鍵，也是合作、溝通和共事的基礎。儘管過去認為僅人類獨有，但研究顯示，類人猿也具備類似能力，這暗示著該能力可能早在數百萬年前就已演化出現。

過去曾有研究指出，黑猩猩（chimpanzees）會對沒看到蛇的同伴發出更多警告叫聲，推測牠們可能具備「讀心」能力。然而，也有人質疑，黑猩猩的叫聲可能只是出於恐懼，而非為了警告同伴。這項新的研究則顯示，倭黑猩猩可以同時掌握兩種想法：自己知道食物在哪個杯子底下，以及另一個人不知道這個事實，並能將其應用於溝通之中。

這些倭黑猩猩會主動指出零食的位置，也能夠判斷研究人員是否知道食物的藏匿地點。（圖：PNAS期刊）

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