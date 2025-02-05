川普又有新動作！推動解散教育部

美國總統川普（見圖）上任後簽署多道行政命令，除了退出重要的國際組織，如今更傳出將啟動解散教育部的計畫。但這項計畫目前並未獲得國會支持。（路透）

2025/02/05 08:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後簽署多道行政命令，除了退出重要的國際組織，如今更傳出將啟動解散教育部的計畫。但這項計畫目前並未獲得國會支持。

CNN引述2個消息來源報導指出，川普政府正在草擬行政命令，以啟動解散教育部的計畫，切斷提供給教育部的經費。內容包括要求教育部長提出方案，透過行政行動削弱該部門的規模。川普也將督促國會立法終結教育部。

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由川普任命執掌「政府效率部」的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），3日就曾在社群媒體X發文表示，川普將「成功」關掉教育部。川普於週二也表示，他希望他挑選的教育部長琳達．麥馬洪（Linda McMahon）「放棄自己的工作」。

華盛頓郵報（The Washington Post）也引述3名知情人士報導指出，川普雖計畫大幅縮減教育部規模，但因教育部是由國會創立，因此也只有國會能取消它。川普將尋求由國會徹底廢除該部門，以兌現競選承諾。報導也提到，政府效率部已經指派20人進駐教育部，研究如何減少人力與開支。

對此兩黨人士均表示，國會不太可能採取此類行動。據指這項立法需要參議院60票的絕對多數才能通過，這意味著至少需要7名民主黨人支持該計劃，觀察人士表示這是不可想像的。

《美聯社》報導指出，川普在競選時曾承諾要關閉教育部，並稱其已被「激進份子、狂熱份子和馬克思主義者」滲透。而白宮方面正在準備的行政命令，似乎也承認了總統權力的侷限性，因為教育部大部分的支出以及成立，都是由國會命令的。消息人士更透露，川普實際上能夠削減的開支，可能僅限於預算的極小部分。

外媒報導提到，過去川普在首次任期也曾試圖推動將教育部與勞工部合併的計畫，不過並未獲得國會支持，該項計畫最終也沒有進展。

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