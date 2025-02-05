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    南韓民調：逾9成民眾認為「政治理念」矛盾最嚴重

    南韓民眾對社會各領域矛盾的認知。（圖擷自南韓保健社會研究院）

    南韓民眾對社會各領域矛盾的認知。（圖擷自南韓保健社會研究院）

    2025/02/05 09:06

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓最新民調顯示，每10名南韓人中，就有9人認為南韓社會「政治理念」的矛盾最嚴重。

    《韓聯社》報導，南韓保健社會研究院2023年6月至8月，對全國19至75歲、共3950人進行了「關於南韓人對社會矛盾認知變化」調查，並於本月5日發布結果。

    結果顯示，92.3%的受訪者認為「政治理念（進步和保守）的矛盾最為嚴重」，其後依序是「正式員工和臨時員工之間的矛盾」（82.2%）、「勞資矛盾」（79.1%）、「貧富矛盾」（78%）、「大企業和中小企業的矛盾」（71.8%）和「地區矛盾」（71.5%）。

    值得一提的是，政治理念矛盾同時對人際關係造成負面影響。71.41%的受訪者不願參加與自己政治傾向不同社會團體的活動；58.2%的受訪者不願與持不同政見者交往或結婚；33.02%不願與持不同政見者聚餐。

    針對社會矛盾加劇的原因，回答「對未來生活的不確定性加劇」和「社會階層結構封閉」分別佔25.65%和23.22%。

    對於今後社會矛盾的發展，65.09%認為「基本上差不多」，28.25%認為「越來越嚴重」，僅6.66%認為「會好轉」。此外，多數受訪者認為「中央和地方政府」（56.01%）、「國會及政黨」（22.04%）應為化解社會矛盾發揮重要作用。

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