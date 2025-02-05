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    華府空難釀67死 罹難者遺體全數尋獲

    華府空難67名罹難者的遺體都已尋獲，相關團隊持續打撈機體殘骸。（法新社）

    華府空難67名罹難者的遺體都已尋獲，相關團隊持續打撈機體殘骸。（法新社）

    2025/02/05 09:52

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國華府1月29日發生撞機意外，一架客機撞上一架美軍「黑鷹」直升機後雙雙墜河，造成67人死亡。官員本月4日指出，67名罹難者的遺體都已尋獲，其中66人的身分已確認。

    綜合外媒報導，美國航空5342航班的龐巴迪CRJ700客機在1月29日與一架正在執行訓練任務的美國陸軍「黑鷹」直升機在華府雷根國際機場附近相撞，兩機都墜入機場附近的波多馬克河（Potomac River）中。打撈團隊4日從河中撈出更多機身殘骸，官員表示如果水位允許，很有可能會尋獲美航班機的駕駛艙。

    國家運輸安全委員會（NTSB）4日公布最新調查數據，龐巴迪CRJ700客機確定在碰撞時飛行高度為325英呎（約99公尺），紀錄誤差不超過25英呎（約7公尺），碰撞當下黑鷹直升機在空中交通管制顯示器上的飛行高度為300英呎（約91.5公尺），不過黑鷹直升機本身紀錄的飛行高度仍未知。該航線規定直升機飛行限高為200英呎（約61公尺），從數據可得知，黑鷹直升機當下的飛行高度已遠超限高。

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