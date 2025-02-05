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    瑞典校園槍擊釀10死 總理嘆：史上最致命槍擊案

    瑞典4日發生重大校園槍擊案，包括槍手在內約有10人死亡。（法新社）

    瑞典4日發生重大校園槍擊案，包括槍手在內約有10人死亡。（法新社）

    2025/02/05 06:59

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典4日發生重大校園槍擊案，包括槍手在內約有10人死亡，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，此事件是瑞典史上最嚴重的大規模槍擊事件。

    綜合外媒報導，這起事件發生於瑞典中部厄勒布魯市（Orebro）的一間教育中心，位在首都斯德哥爾摩以西200公里。警方在當地時間4日中午12點30分左右接獲通報，稱發生校園敲擊案件。警方表示，有5人遭槍擊、數人受傷，且死亡人數可能持續上升，據信男性槍手也已經身亡。

    後續當地警察局長佛瑞斯特（Roberto Eid Forest）在記者會中指出，警方後續已知有10人在這起槍擊案中喪命，目前警方無法給出更準確的傷亡數字，因為事件規模太大。佛瑞斯特表示，警方相信槍手是單獨犯案，犯案動機初判並沒有牽涉到恐怖主義，但詳細狀況仍需等待後續調查。

    該機構主要是接受未完成小學或中學教育的成人完成學業。瑞典總理克里斯特森表示，4日對整個瑞典來說是非常痛苦的一天，此案件是瑞典史上最嚴重的大規模槍擊事件，「今日發生的一切都讓人難以接受」，瑞典政府正密切關注案件調查發展。瑞典國王卡爾十六世（Carl XVI Gustaf）也透過聲明表達哀悼之意。

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