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    首頁　>　國際

    白宮貿易顧問：川普、習近平將針對關稅議題通話

    2025/02/05 03:45

    〔中央社〕美、中新一輪貿易戰升溫。白宮高級貿易暨製造顧問納瓦洛指出，美國總統川普今天將與中國國家主席習近平通話。他不願多談中國是否會與加拿大、墨西哥一樣，獲得30天的寬限期。

    納瓦洛（Peter Navarro）今天出席美國政治新聞網站Politico舉辦的對談，提到川普（Donald Trump）與習近平今天將就雙方互相加徵關稅議題對話。

    川普政府對中國進口產品加徵10%關稅的措施於4日生效，以施壓中國處理類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）流入美國的問題。

    中國也反擊，10日起將對美國部分產品加徵10%至15%的關稅，同時將管制多種科技業關鍵原料出口，也正就美國科技巨擘谷歌（Google）展開反壟斷調查。

    與納瓦洛對談的Politico記者伯恩斯（Dasha Burns）提問，美國企業如何因應中國加徵關稅等措施。納瓦洛說，川普今天將與習近平通話。

    川普同時也因芬太尼議題對墨西哥、加拿大加徵25%的關稅，原訂4日生效。但在最後一刻，川普分別與墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）、加國總理杜魯道（Justin Trudeau）通話，並分別達成協議，同意暫緩30天實施。

    對於中國是否可能獲得30天的寬限期，納瓦洛說，「這要由老闆（川普）決定」。他從不搶在老闆之前發言，「這是我還能坐在這裡的原因」，如果他搶在老闆之前發言，他不會到現在還能待在川普政府。

    川普在競選期間曾說，將對所有商品課徵10%至20%的全面關稅。對此，納瓦洛說，川普上任首日簽署的「美國優先貿易政策」（America First Trade Policy）備忘錄明確指示，將檢視美國貿易赤字對美國造成的傷害。

    納瓦洛說，美國的貿易赤字約1兆美元（約新台幣32兆8615億元），若研究顯示有重大損害，川普將決定如何應對，備忘錄也提到可能有全面關稅。（編輯：洪(啟)原）1140205

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