卸任美國總統半個月 拜登與好萊塢知名經紀公司CAA簽約

1月20日卸任的美國前總統拜登，3日再度與好萊塢知名娛樂經紀公司「創新精英文化經紀公司」（CAA）簽約，成為旗下擁有眾多好萊塢明星和體育傳奇人物的CAA一員。（彭博）

2025/02/05 06:06

〔編譯盧永山／綜合報導〕1月20日卸任的美國前總統拜登，3日再度與好萊塢知名娛樂經紀公司「創新精英文化經紀公司」（CAA）簽約，成為旗下擁有眾多好萊塢明星和體育傳奇人物的CAA一員。

根據《法新社》、《英國廣播公司》（BBC）報導，CAA共同主席洛威特（Richard Lovett）3日表示：「拜登是在美國國內和國際事務中最受尊敬、最具影響力的聲音之一。他一生致力於公共服務，體現了團結、樂觀、尊嚴和可能性，我們非常榮幸能再次與他合作。」

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82歲的拜登擔任公職長達50年，但對於卸任總統後的規劃基本上保持沉默，但1月20日離開白宮時支持者保證「我們雖然離開了辦公室，但不會放棄戰鬥」。

拜登卸任才2週，目前沒有明顯跡象顯示，他正在籌備新書或其他新計畫。

CAA在社群媒體IG發文稱，該公司曾在2017年至2020年間擔任拜登的經紀人，當時他剛結束8年的副總統任期。在這段合作期間，拜登曾出版回憶錄《爸爸，答應我：希望、磨難與決心的一年》（Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose）。

這本書記述了拜登失去長子的痛苦，成為了《紐約時報》的頭號暢銷書，並促使他展開「美國承諾」巡迴宣傳，更售出8.5萬張門票，被視為他參加 2020 年競選總統的墊腳石。

儘管拜登卸任後一直保持低調，但有人在他德拉瓦州的家中看到他，他也與前助手和同事仍保持聯繫。隨著拜登的孫女，也就是娜歐蜜的兒子的出生，他最近也成晉升為曾祖父。

儘管CAA通常與大牌影星和一線明星合作，但該公司與政治人物和社會倡導團體合作的情況並不罕見。美國前總統歐巴馬夫婦透過其製作公司 Higher Ground 與 CAA 合作，創作了許多獲獎電影和電視節目，包括奧斯卡獲獎紀錄片《美國工廠​​》（American Factory ）。

此外，前總統候選人兼國務卿希拉蕊·柯林頓也與CAA簽約，代表她出版書籍，其中包括記錄她擔任美國最高外交官期間經歷的《艱難抉擇》（Hard Choices）。

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