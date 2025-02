卸任美國總統半個月 拜登與好萊塢知名經紀公司CAA簽約

1月20日卸任的美國前總統拜登,3日再度與好萊塢知名娛樂經紀公司「創新精英文化經紀公司」(CAA)簽約,成為旗下擁有眾多好萊塢明星和體育傳奇人物的CAA一員。(彭博)

2025/02/05 06:06

〔編譯盧永山/綜合報導〕1月20日卸任的美國前總統拜登,3日再度與好萊塢知名娛樂經紀公司「創新精英文化經紀公司」(CAA)簽約,成為旗下擁有眾多好萊塢明星和體育傳奇人物的CAA一員。

根據《法新社》、《英國廣播公司》(BBC)報導,CAA共同主席洛威特(Richard Lovett)3日表示:「拜登是在美國國內和國際事務中最受尊敬、最具影響力的聲音之一。他一生致力於公共服務,體現了團結、樂觀、尊嚴和可能性,我們非常榮幸能再次與他合作。」

請繼續往下閱讀...

82歲的拜登擔任公職長達50年,但對於卸任總統後的規劃基本上保持沉默,但1月20日離開白宮時支持者保證「我們雖然離開了辦公室,但不會放棄戰鬥」。

拜登卸任才2週,目前沒有明顯跡象顯示,他正在籌備新書或其他新計畫。

CAA在社群媒體IG發文稱,該公司曾在2017年至2020年間擔任拜登的經紀人,當時他剛結束8年的副總統任期。在這段合作期間,拜登曾出版回憶錄《爸爸,答應我:希望、磨難與決心的一年》(Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose)。

這本書記述了拜登失去長子的痛苦,成為了《紐約時報》的頭號暢銷書,並促使他展開「美國承諾」巡迴宣傳,更售出8.5萬張門票,被視為他參加 2020 年競選總統的墊腳石。

儘管拜登卸任後一直保持低調,但有人在他德拉瓦州的家中看到他,他也與前助手和同事仍保持聯繫。隨著拜登的孫女,也就是娜歐蜜的兒子的出生,他最近也成晉升為曾祖父。

儘管CAA通常與大牌影星和一線明星合作,但該公司與政治人物和社會倡導團體合作的情況並不罕見。美國前總統歐巴馬夫婦透過其製作公司 Higher Ground 與 CAA 合作,創作了許多獲獎電影和電視節目,包括奧斯卡獲獎紀錄片《美國工廠​​》(American Factory )。

此外,前總統候選人兼國務卿希拉蕊·柯林頓也與CAA簽約,代表她出版書籍,其中包括記錄她擔任美國最高外交官期間經歷的《艱難抉擇》(Hard Choices)。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法