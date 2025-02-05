中國出招反擊川普關稅戰 矢板明夫：對美經濟傷害有限

矢板明夫認為，今後美中貿易戰只會越演越烈。（資料照）

2025/02/05 00:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後正式發動關稅戰，對中國進口商品加徵關稅的措施上路，北京也不甘示弱，馬上對美國的產品課徵報復性關稅，並祭出一系列反制手段。對此，熟稔中國事務的《產經新聞》前台北支局長矢板明夫直言，今後美中貿易戰只會越演越烈，只因中國「自作孽」！

矢板明夫4日晚間在臉書發文，「美國的川普總統2月2日宣布對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅。對美國最重要的三個貿易夥伴，同時開打了關稅大戰。加拿大和墨西哥政府雖然心存不滿，但馬上做出了一些讓步。經過溝通，美國同意延後一個月再加徵關稅。」

請繼續往下閱讀...

「但中國不但沒有讓步，還在今天宣布了對美國的報復措施。其中包括，對原產於美國的煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅。與此同時，中國商務部還表示，從週二起，中國將對鎢、碲、鉍、鉬、銦等相關物項實施出口管制。」

矢板明夫分析認為，「我還沒有查到這些措施會對美國的出口造成多大的損失。但中國每年都會從對美貿易中，賺到數千億美元的順差，在貿易上，中國嚴重依賴美國市場。所以，中國對美國的所謂報復措施，能夠對美國經濟造成的傷害，應該相當有限。」

「最好笑的是，中國市場監管總局今天也發布公告，稱谷歌公司涉嫌違反「反壟斷法」，已被立案調查。要知道谷歌早在2010年就宣布退出中國市場，其搜索、郵箱和地圖等服務都不能使用。雖然還有部分涉及到海外業務的中國公司，仍然在使用某些谷歌的服務，但是對谷歌來說，營業額實在有限。中國這麼做，只是為了保住面子。」

最後矢板明夫表示，「我想，如果中國採取和加拿大、墨西哥同樣的態度，放軟身段、做一些事情配合美國的話，說不定川普總統也會考慮高抬貴手。中國卻採取這種又臭又硬、堅決不認錯的態度，看來只能讓川普總統更加生氣。今後的美中貿易戰，只能愈演愈烈了。正所謂『天作孽，猶可違；自作孽，不可活』。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法