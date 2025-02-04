川普上任後首次！美菲聯合軍演B1-B穿越黃岩島

菲律賓空軍FA-50戰機與美國空軍B-1轟炸機，4日在南海進行聯合巡邏和演練。（美聯社）

2025/02/04 20:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和菲律賓空軍4日在南海進行聯合巡邏及演練，包括飛越具有主權爭議、目前由中國實質控制的黃岩島（Scarborough Shoal，斯卡伯勒淺灘），為美國總統川普就任以來，兩國首度展開聯合軍事行動。同日，中國解放軍南部戰區也在黃岩島空域進行例行巡航，並在事後批評美菲蓄意破壞南海和平穩定。

菲國空軍發言人卡斯蒂約表示，3架菲國FA-50戰機和2架美國B1-B轟炸機，在西菲律賓海參與為期1天的巡邏和演練，其中包括練習如何攔截敵方飛機，以及飛越黃岩島，並強調這是例行訓練的一環，重點在於加強兩國空軍之間的作戰協調性、提高空域意識，並加強敏捷作戰部署能力。

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當被問及兩國是否準備應對中國空軍的任何挑戰時，卡斯蒂約重申，這種情況以前發生過，但兩國總是為任何突發事件做好準備，無論外國採取任何脅迫性、侵略性行動，都不會阻止菲國空軍執行任務。

去年8月，菲國漁業暨水產資源局（BFAR）民用飛機，在黃岩島周邊執行海域意識飛行時，遭中國軍機在15公尺危險近距離多次發射照明彈；同一架BFAR飛機同月稍後巡視南沙群島水域，監控並攔截侵犯菲國專屬經濟區和領海的非法捕撈者時，由中國實質控制且軍事化的渚碧礁，也朝菲機發射照明彈。

中國解放軍南部戰區空軍新聞發言人李健健指出，南部戰區空軍4日在黃岩島空域進行例行巡航，在這個期間，菲國「拉攏域外國家組織所謂『聯合巡航』，蓄意破壞南海地區和平穩定；戰區空軍部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，任何攪局南海的軍事活動盡在掌握」。

美聯社指出，目前尚不清楚美菲聯合巡邏，是否遭遇守衛黃岩島的共軍的任何挑戰。

此外，菲國海軍發言人阿爾科斯4日也表示，正在密切監視位於菲國海域的3艘中國海軍艦艇，其中包括一艘江凱級飛彈巡防艦，「解放軍海軍的存在，反映出中國完全無視國際法，破壞該地區的和平與穩定」。中國官媒「新華社」3日則引述南部戰區一名發言人說法指出，中國艦隊的通行符合國際法。

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