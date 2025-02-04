美國議員提案 下載DeepSeek定為犯罪

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）提案禁止美國民眾協助中國推動人工智慧及下載或使用DeepSeek，否則將被定性為犯罪。（路透）

2025/02/04 18:52

〔中央社〕美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）近期提案，禁止美國民眾協助中國推動人工智慧及下載或使用DeepSeek，否則將被定性為犯罪，最高可處以100萬美元罰款。

香港星島日報網今天引述美媒作了上述報導。中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期公開低成本、高效益的AI模型後，美國總統川普（Donald Trump）表示，這應該引起美國科技公司的警覺。

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Why are we allowing American tech giants like Microsoft to help China develop DeepSeek and other AI? It’s insane. We should ban the transfer of AI technology to China immediately https://t.co/h4aSy7HFyb — Josh Hawley （@HawleyMO） January 29, 2025

對中國採取鷹派立場的共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）近日提出法案，禁止美國人協助中國推動AI，並禁止美國人下載或使用DeepSeek，否則將被定性為犯罪，最高可判處20年監禁並處以100萬美元的罰款。

根據法案，美國個人或企業若與中國的大學或實驗室進行有關AI方面合作將可能觸法。違法公司可被罰款高達1億美元（約新台幣32.9億元）；涉及轉移技術的非美國公民則可能面臨驅逐出境。

霍利曾任密蘇里州最高檢察長，任內參與大型科技公司涉嫌干涉選舉的調查，包括調查谷歌（Google）和臉書（Facebook）。

DeepSeek旗下AI模型強勢崛起之際也掀起資安疑慮，義大利緊急限制DeepSeek平台取用義大利用戶個資，美國海軍也要求人員避免使用。

China is ripping off our technology - and the big corporations are playing right along. Time to get tough: no more giving AI tech to China https://t.co/wKDhSO1I3w — Josh Hawley （@HawleyMO） February 3, 2025

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）提案禁止美國民眾協助中國推動人工智慧及下載或使用DeepSeek。（擷取自Josh Hawley官網）

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