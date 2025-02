美國議員提案 下載DeepSeek定為犯罪

2025/02/04 18:52

〔中央社〕美國聯邦參議員霍利(Josh Hawley)近期提案,禁止美國民眾協助中國推動人工智慧及下載或使用DeepSeek,否則將被定性為犯罪,最高可處以100萬美元罰款。

香港星島日報網今天引述美媒作了上述報導。中國人工智慧(AI)新創公司「深度求索」(DeepSeek)近期公開低成本、高效益的AI模型後,美國總統川普(Donald Trump)表示,這應該引起美國科技公司的警覺。

請繼續往下閱讀...

Why are we allowing American tech giants like Microsoft to help China develop DeepSeek and other AI? It’s insane. We should ban the transfer of AI technology to China immediately https://t.co/h4aSy7HFyb