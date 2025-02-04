印尼唯一法籍死囚罹癌提「最後請求」 服刑20年終於回國

法國籍死囚阿特勞伊（Serge Atlaoui）在印尼監獄服刑約20年後，於今日被遣返回國。（法新社）

2025/02/04 17:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現年61歲的法國籍男子阿特勞伊（Serge Atlaoui）因涉及毒品交易，在印尼監獄服刑近20年。由於罹患癌症，他於去年12月向印尼政府提出「最後的請求」，申請返回法國服刑獲准，並於今（4）日搭機返國。

綜合外媒報導，法國司法部長達馬南（Gerald Darmanin）與印尼司法部長尤斯里（Yusril Ihza Mahendra）今年1月24日達成協議，同意阿特勞伊返國服刑。印尼政府已將阿特勞伊從雅加達的薩倫巴（Salemba）監獄送往機場，並移交法國警方，預計明日早上抵達法國。

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阿特勞伊的律師賽迪尤（Richard Sedillot）表示，阿特勞伊抵達後將被送往巴黎郊區的波比尼（Bobigny），並交給檢方處理。阿特勞伊可能在等待重新量刑期間遭到拘留，律師計劃在未來數週或數月內請求法國法院更改判決，讓他重獲自由。賽迪尤透露，阿特勞伊「感到欣慰和平靜，但需要時間適應」。

阿特勞伊來自法國東北部的梅斯（Metz），2005年在雅加達郊區一間製毒工廠被捕，現場查獲數十公斤毒品。印尼當局指控他涉嫌販毒，並判處死刑。然而，阿特勞伊在服刑的20年內始終否認犯罪，聲稱自己只是負責壓克力工廠的機器安裝，並不知情該工廠實際從事毒品生產。

印尼政府表示，由於阿特勞伊罹患癌症，基於人道考量決定不處決死囚，並允許他返回法國。當局強調，阿特勞伊每週都會被送往監獄附近的醫院接受治療。阿特勞伊是印尼唯一的法籍死囚，未來將由法國政府決定是否對他進行寬恕、赦免或減刑。

印尼擁有世界上最嚴苛的毒品法律之一，販毒者可面臨死刑。近幾週來，該國陸續釋放6名國際囚犯，包括一名遭判死刑的菲律賓籍母親，以及「峇里島毒梟集團9人幫」（Bali Nine）的5名成員，他們已被遣返回澳洲。

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阿特勞伊（右），資料照。（法新社）

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