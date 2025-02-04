打擊詐騙！泰國擬切斷緬甸邊境詐騙園區電力供應

緬甸詐騙園區猖獗，並向泰緬邊境擴張。圖為2023年8月26日，緬甸警方在仰光國際機場將5名涉及電信網路詐騙的嫌犯移交給中國警方。（美聯社）

2025/02/04 15:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，為打擊日益猖獗的跨國詐騙活動，泰國政府4日宣布將暫停對與緬甸接壤的部分邊境地區供電。這些地區被認為是詐騙集團的據點，聯合國估計，東南亞各地有數十萬人被犯罪集團販運，並被迫在詐騙中心和非法線上活動中工作，其中包含泰緬邊境。

泰國副總理威差猜（Phumtham Wechayachai）向記者表示：「我們必須立即採取行動，切斷電力供應。」他補充說，當局將指示負責供電的泰國地方電力局切斷對這些地區的電力供應。

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聯合國2023年的一份報告估計，這些快速發展的非法活動每年產生數十億美元的非法收益。近期，中國演員王星上個月抵達泰國後遭到綁架，隨後被泰國警方在緬甸解救，這起事件讓這些詐騙園區重新受到關注。由於此事件恐怕衝擊泰國重要的觀光產業，泰國政府一直試圖消除來自主要客源國——中國的遊客對安全的擔憂。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）表示，週二將與國家安全委員會就打擊詐騙園區的各項措施進行討論，包括停止供電。她說：「發生的事情對許多泰國人民和國家形象產生了巨大影響。」當被問及何時會切斷電源時，她回答說：「如果今天討論沒有疑慮，今天就可以執行。」

泰國國家安全委員會的負責人3日表示，有證據顯示，跨國犯罪集團在緬甸的大其力（Tachileik）、妙瓦底（Myawaddy）和帕亞松如市（Payathonzu）等地運作，這些地區可能是電力中斷的目標。

緬甸國營媒體《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar）上個月罕見地針對詐騙中心發表文章，文章中隱晦地提到，包括電力和網路在內的基本必需品，並非由緬甸提供，而是由其他國家提供，暗指泰國。

報導稱，「外國組織」正在投資這些基礎設施。該報指出，自2023年10月以來，緬甸軍政府已將超過5.5萬名被迫在詐騙園區工作的外籍人士遣返回國，其中絕大多數是中國人。

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