川普宣布︰美國退出聯合國人權理事會 停止金援中東救助機構

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)上月20日宣示就職後,簽署退出《巴黎氣候協定》、世界衛生組織(WHO)的2道行政命令,引發各界關注。外媒透露,川普預計在美國時間4日發布最新行政命令,宣布美國再度退出聯合國人權理事會(UNHRC),以及停止聯合國對中東救濟機構的資金。

綜合外媒報導,川普此舉旨在恢復其第一任期內的政策,當時美國曾因聯合國人權理事會對以色列的偏見,以及東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)的運作問題,決定從這些機構退出。美國政府指控,聯合國人權理事會未能有效執行其宗旨,且長期對以色列存在著不公平的偏見指責,甚至為侵犯人權的國家政府提供掩護。

報導指出,聯合國人權理事會在2018年時,通過譴責以色列決議的數量,超過了敘利亞、伊朗和北韓(朝鮮)的總和,顯示出該機構存在著明顯的偏見。UNRWA則被以色列批評,為煽動反以色列情緒的機構,並指控旗下員工涉及恐怖活動;以色列駐聯合國代表指出,UNRWA已淪激進組織哈瑪斯控制的恐怖機構,喪失原本被賦予的任務。

事實上,川普曾在2017至2021年任內的第一任內,退出聯合國人權理事與UNRWA;直至拜登政府於2021年2月,宣布以觀察員身分重返。但去年UNRWA傳出參與2023年10月哈瑪斯跨境突襲後,拜登政府就暫停對該機構的資金;以色列政府也對UNRWA採取更嚴格的措施,像是禁止該機構在以色列領土內運作,並阻止機構與以色列當局的聯繫。

另外,川普簽署的這項行政命令,還要求國務卿魯比歐(Marco Rubio)進行審查與告報,尤其是針對存在「推動激進或反美情緒」的國際機構,並特別要求關注聯合國教科文組織(UNESCO)。報導指出,UNESCO曾在2019年正式退出該機構,原因也是該組織存在反以色列的偏見,直到2023年6月,美國才重新回歸UNESCO。

外媒指出,川普這些行動正值以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)訪問華府之際,納坦雅胡曾多次指責UNRWA的運作,助長了反以色列情緒,並使得以色列與巴勒斯坦的和談進程陷入困境。

Donald Trump plans to withdraw the U.S. from the UN Human Rights Council and prohibit future funding for UNRWA, according to Politico.



The UNRWA is a UN agency that provides aid to Palestinian refugees. pic.twitter.com/DkkwdOTFhw