川普宣布︰美國退出聯合國人權理事會 停止金援中東救助機構

美國總統川普預計4日發布最新行政命令，宣布美國再度退出聯合國人權理事會（UNHRC），以及停止聯合國對中東救濟機構的資金。（資料照，路透）

2025/02/04 15:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上月20日宣示就職後，簽署退出《巴黎氣候協定》、世界衛生組織（WHO）的2道行政命令，引發各界關注。外媒透露，川普預計在美國時間4日發布最新行政命令，宣布美國再度退出聯合國人權理事會（UNHRC），以及停止聯合國對中東救濟機構的資金。

綜合外媒報導，川普此舉旨在恢復其第一任期內的政策，當時美國曾因聯合國人權理事會對以色列的偏見，以及東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的運作問題，決定從這些機構退出。美國政府指控，聯合國人權理事會未能有效執行其宗旨，且長期對以色列存在著不公平的偏見指責，甚至為侵犯人權的國家政府提供掩護。

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報導指出，聯合國人權理事會在2018年時，通過譴責以色列決議的數量，超過了敘利亞、伊朗和北韓（朝鮮）的總和，顯示出該機構存在著明顯的偏見。UNRWA則被以色列批評，為煽動反以色列情緒的機構，並指控旗下員工涉及恐怖活動；以色列駐聯合國代表指出，UNRWA已淪激進組織哈瑪斯控制的恐怖機構，喪失原本被賦予的任務。

事實上，川普曾在2017至2021年任內的第一任內，退出聯合國人權理事與UNRWA；直至拜登政府於2021年2月，宣布以觀察員身分重返。但去年UNRWA傳出參與2023年10月哈瑪斯跨境突襲後，拜登政府就暫停對該機構的資金；以色列政府也對UNRWA採取更嚴格的措施，像是禁止該機構在以色列領土內運作，並阻止機構與以色列當局的聯繫。

另外，川普簽署的這項行政命令，還要求國務卿魯比歐（Marco Rubio）進行審查與告報，尤其是針對存在「推動激進或反美情緒」的國際機構，並特別要求關注聯合國教科文組織（UNESCO）。報導指出，UNESCO曾在2019年正式退出該機構，原因也是該組織存在反以色列的偏見，直到2023年6月，美國才重新回歸UNESCO。

外媒指出，川普這些行動正值以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）訪問華府之際，納坦雅胡曾多次指責UNRWA的運作，助長了反以色列情緒，並使得以色列與巴勒斯坦的和談進程陷入困境。

Donald Trump plans to withdraw the U.S. from the UN Human Rights Council and prohibit future funding for UNRWA, according to Politico.



The UNRWA is a UN agency that provides aid to Palestinian refugees. pic.twitter.com/DkkwdOTFhw — Pop Base （@PopBase） February 3, 2025

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