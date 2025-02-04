入冬最強寒流襲日！北海道災害性暴風雪 半天降雪120公分破紀錄

日本北海道今降下破紀錄暴風雪，釧路市民眾正在剷雪恢復道路通行。（美聯社）

2025/02/04 15:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本遭遇冬季最強寒潮侵襲，今（4日）日本北部以及日本海側迎來災害性暴風雪，北海道帶廣市3小時降雪量59公分、12小時內降雪量高達120公分均大幅打破原本紀錄，隨著寒流線移動，本州日本海側地區也將進入警戒狀態，九州、四國也存在大雪的風險。

綜合日本媒體報導，日本氣象廳警告，受到入冬最強寒潮影響，北海道降下破紀錄大雪許多地區都刷新降雪量紀錄，積雪高達100公分以上，其中帶廣市3小時降雪量59公分、12小時內降雪量120公分，均大幅打破原先29公分、57公分紀錄，民眾出門必須從積雪中挖出一條壕溝才能通行。

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北海道379所學校停課，札幌市來往帶廣市、釧路市的巴士、列車停駛，日本航空公司和全日空航空公司今宣布取消在北海道起降的數十架次航班。

目前新潟縣和北陸地區的降雪也持續增強，本州日本海側地區也將進入警戒狀態，九州、四國也存在大雪的風險；日本氣象廳警告，這次寒流將持續1週時間，影響範圍也相當廣，呼籲民眾不要進行非必要和非緊急的外出。

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