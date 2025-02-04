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    川普任命運輸部長杜菲「舞男」影片曝光 辛辣近全裸引爭議

    美國總統川普新任命的運輸部長杜菲曾是實境節目《真實世界》的參與者，其過往影片片段被翻出，與現今高層官員形象反差極大，引發爭議。（圖擷取自X/@patriottakes、法新社資料照，本報合成）

    美國總統川普新任命的運輸部長杜菲曾是實境節目《真實世界》的參與者，其過往影片片段被翻出，與現今高層官員形象反差極大，引發爭議。（圖擷取自X/@patriottakes、法新社資料照，本報合成）

    2025/02/04 14:54

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普新任命的運輸部長杜菲（Sean Duffy）曾是實境節目《真實世界》的參與者，其過往影片片段被翻出，與現今高層官員形象反差極大，引發輿論。

    《每日郵報》報導，杜菲的任命獲得參議院以77比22的高票通過，接替前任部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。川普讚揚杜菲是「傑出且受歡迎的公務員」。然而，他在《真實世界》中的表現卻令人意外。

    節目影片顯示，杜菲曾上演半裸「猛男舞男」表演，只穿著內褲、襪子和眼鏡在鏡頭前扭動，甚至有女參加者舔他的乳頭。他還曾不當追求表明為女同性戀的室友，說出「摸摸我的麵條」等不恰當言論，並因約會而放棄與弱勢兒童的輔導會議。

    然而許多網友則相對理性地看待此事，認為這些都是杜菲當年在節目中的表現，現在應該關注的是他作為交通部長，能在職位上取得哪些政績與貢獻。有網友指出，杜菲結婚後一直保持良好的形象，並且在過去的工作與職務中並未犯下極為重大的錯誤。

    在政治生涯中，杜菲曾擔任五屆眾議院議員，並在福斯新聞擔任主持人。他上任後對多元、平等和包容（DEI）政策的質疑引發討論。而在最近雷根機場發生空難後，杜菲公開表示，拜登政府過度重視DEI可能是事故原因之一，強調交通部應該專注於安全。

    杜菲也是繼赫格塞斯（Pete Hegseth）被任命為國防部長後，第二位被任命為內閣職位的前福斯新聞明星。

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