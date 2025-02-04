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    吹風機取暖 美國婦不慎睡著男嬰「右半邊身體燒傷身亡」

    美國喬治亞州32歲母親克里爾使用吹風機替男嬰兒子取暖，卻因服用管制藥物導致無法控制睡著，導致男嬰身體嚴重燒傷身亡，恐面臨犯二級謀殺罪和虐待兒童罪。（圖擷自「@IbadanWatch」X）

    美國喬治亞州32歲母親克里爾使用吹風機替男嬰兒子取暖，卻因服用管制藥物導致無法控制睡著，導致男嬰身體嚴重燒傷身亡，恐面臨犯二級謀殺罪和虐待兒童罪。（圖擷自「@IbadanWatch」X）

    2025/02/04 14:39

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州32歲母親於2023年11月使用吹風機替男嬰兒子取暖，卻因服用管制藥物導致無法控制睡著，醒來驚訝發現兒子已無反應急報案，警員趕赴現場急救未果，並發現男嬰的身體右側嚴重燒傷不治，考維塔郡法院近日開庭宣判，該名母親恐面臨犯二級謀殺罪和虐待兒童罪。

    綜合外媒報導，由於天氣寒冷，32歲母親克里爾（Morgan Alyson Creel）在2023年11月9日午睡醒來時，驚訝發現僅6週大的兒子已無生氣，緊急報案求助，警方抵達現場進行心肺復甦未果，當場宣告死亡，同時發現男嬰身體右側嚴重燒傷。

    當地警方經過調查發現，克里爾在使用吹風機之前曾服用大麻等藥物，導致無法控制睡著，此外，調查人員在她的住家後門廊上找到吸食大麻的器具。考維塔郡大陪審團近期開庭表示，指控克里爾在男嬰死亡時服用受管制藥物影響，涉犯二級謀殺罪和虐待兒童罪，在上月24日被逮捕移送考維塔郡監獄。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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