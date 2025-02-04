為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    男大18變？《吉伊卡哇》動畫「小八貓」配音變聲 震撼各國粉絲

    《吉伊卡哇》主要角色之一的「小八貓」（ハチワレ）。（圖擷取自社群平台「X」）

    《吉伊卡哇》主要角色之一的「小八貓」（ハチワレ）。（圖擷取自社群平台「X」）

    2025/02/04 14:46

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由日本漫畫家ナガノ（nagano）繪製的《吉伊卡哇》（ちいかわ、Chiikawa），近年來紅遍全球各國，超高人氣也因此被改編成動畫、推出聯名商品與活動。然而，富士電視台今（4）日上午播出《吉伊卡哇》最新集數，主要角色之一的「小八貓」（ハチワレ）聲音明顯變低沉，在各國粉絲間引發軒然大波。

    綜合日媒報導，《吉伊卡哇》動畫自2022年4月起，由日本富士電視台在每周二播出，截至本月4日為止，動畫已更新至241話。但在最新集數中，主要角色之一的「小八貓」開口與「吉伊卡哇」講話時，原本充滿青澀稚嫩的孩子氣聲音，明顯變得比較以往還要低沉，這個變化也在動畫播完後，立即在X（原推特）和Trends登上熱門趨勢冠軍。

    報導指出，負責為「小八貓」配音的日本聲優，是隸屬知名兒童劇團「向日葵劇團」（劇団ひまわり）的男演員田中誠人，他在2022年為「小八貓」配音時才11歲，目前14歲的他正好處於青春期男性一定會經歷的「變聲期」。對此，不少《吉伊卡哇》粉絲開始針對「小八貓」因聲優變聲期導致「聲音改變」，進行激烈爭辯。

    部分粉絲直言，完全無法接受聲音不再青澀可愛的「小八貓」，覺得不符合《吉伊卡哇》原作小可愛們沒有明顯成長期的設定，必須盡快替換配音聲優。不過多數粉絲力挺田中誠人，認為這是聲優成長的證明，「恭喜又往大人的階梯邁進了一步」、「角色和聲優一起成長，感覺很感慨」、「田中小朋友的聲音還是很溫柔，保持這樣就好」。

    負責為「小八貓」配音的日本聲優，是隸屬知名兒童劇團「向日葵劇團」的男演員田中誠人，他在2022年為「小八貓」配音時才11歲，目前14歲的他正好處於青春期男性一定會經歷的「變聲期」。（圖擷取自「劇団ひまわり」官網）

    負責為「小八貓」配音的日本聲優，是隸屬知名兒童劇團「向日葵劇團」的男演員田中誠人，他在2022年為「小八貓」配音時才11歲，目前14歲的他正好處於青春期男性一定會經歷的「變聲期」。（圖擷取自「劇団ひまわり」官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播