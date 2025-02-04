男大18變？《吉伊卡哇》動畫「小八貓」配音變聲 震撼各國粉絲
《吉伊卡哇》主要角色之一的「小八貓」（ハチワレ）。（圖擷取自社群平台「X」）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕由日本漫畫家ナガノ（nagano）繪製的《吉伊卡哇》（ちいかわ、Chiikawa），近年來紅遍全球各國，超高人氣也因此被改編成動畫、推出聯名商品與活動。然而，富士電視台今（4）日上午播出《吉伊卡哇》最新集數，主要角色之一的「小八貓」（ハチワレ）聲音明顯變低沉，在各國粉絲間引發軒然大波。
綜合日媒報導，《吉伊卡哇》動畫自2022年4月起，由日本富士電視台在每周二播出，截至本月4日為止，動畫已更新至241話。但在最新集數中，主要角色之一的「小八貓」開口與「吉伊卡哇」講話時，原本充滿青澀稚嫩的孩子氣聲音，明顯變得比較以往還要低沉，這個變化也在動畫播完後，立即在X（原推特）和Trends登上熱門趨勢冠軍。
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報導指出，負責為「小八貓」配音的日本聲優，是隸屬知名兒童劇團「向日葵劇團」（劇団ひまわり）的男演員田中誠人，他在2022年為「小八貓」配音時才11歲，目前14歲的他正好處於青春期男性一定會經歷的「變聲期」。對此，不少《吉伊卡哇》粉絲開始針對「小八貓」因聲優變聲期導致「聲音改變」，進行激烈爭辯。
部分粉絲直言，完全無法接受聲音不再青澀可愛的「小八貓」，覺得不符合《吉伊卡哇》原作小可愛們沒有明顯成長期的設定，必須盡快替換配音聲優。不過多數粉絲力挺田中誠人，認為這是聲優成長的證明，「恭喜又往大人的階梯邁進了一步」、「角色和聲優一起成長，感覺很感慨」、「田中小朋友的聲音還是很溫柔，保持這樣就好」。
【トレンド入り】アニメ『ちいかわ』の「ハチワレ」声優が“声変わり”？注目あつまるhttps://t.co/pmVnvD8N9S— ライブドアニュース （@livedoornews） February 4, 2025
ハチワレの声優を担当しているのは田中誠人。現在14歳に。視聴者からは「声変わりしても尚かわいい」「声変わりしても優しい声」「成長するの早いな～」などの声があがった。 pic.twitter.com/sw799mVDKz
ハチワレ声変わり比較— む （@mu_uraakax） February 4, 2025
5話（初登場）▶︎241話 pic.twitter.com/ASzlQsJKUH
←ハチワレ声変わり— ・ （@tk412412） February 4, 2025
ハチワレ声変わり前→
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ハチワレががっつり声変わりしてて話入ってこんかった— ぼん （@tubumisuki） February 3, 2025
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負責為「小八貓」配音的日本聲優，是隸屬知名兒童劇團「向日葵劇團」的男演員田中誠人，他在2022年為「小八貓」配音時才11歲，目前14歲的他正好處於青春期男性一定會經歷的「變聲期」。（圖擷取自「劇団ひまわり」官網）