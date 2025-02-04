前日本議員性侵12歲少女判緩刑 辯稱太有女性魅力才鬼迷心竅

日本前眾議員椎木保。（擷取自椎木保臉書）

2025/02/04 15:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕58歲前日本眾議院議員椎木保因涉嫌性侵12歲國中少女，昨（3）日被法院判刑3年有期徒刑，緩刑5年，隨後引發日本社會熱議。

綜合日媒報導，58歲的椎木保於去年8月20日，在東京新宿區歌舞伎町遇到一名12歲少女，並將她帶往附近的卡拉OK店，對其進行性侵。當時，該店店長察覺異狀隨即報警，椎木保起初否認犯行，辯稱自己只是和少女一起去唱歌，並否認性侵一事。

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然而，在後續調查及審訊中，椎木保最終承認犯行，並陳述「我以為她是離家出走，不想丟下她不管，所以接近她」，他更辯稱，「她的心理承受能力超越年齡，也很有女性魅力，因此一時鬼迷心竅」。

檢方認為，椎木保利用受害者不成熟的判斷能力，進行卑鄙且惡意的犯罪，因此請求法院判處5年有期徒刑。然而，東京地方法院於3日宣判，認定椎木保明知少女未成年卻仍犯案，對被害人身心造成嚴重影響，最終裁定3年有期徒刑，5年緩刑。

本案判決結果曝光後，引發日本社會不滿，許多網友痛批，「如此卑鄙的人不應該被判緩刑」、「這種人居然曾擔任眾議員，太讓人無法接受」、「既可怕又噁心」、「不應該讓色老頭緩刑，要判更重才對」。

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