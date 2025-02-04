亞馬遜送貨員舉報！ 美國男虐待動物和鬥狗 被判刑475年

美國男子巴雷爾虐待動物並涉嫌鬥狗，被判刑475年。（圖擷自@VoiceForUs「X」帳號）

2025/02/04 13:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州57歲男子巴雷爾（Vincent Lemark Burrell），2022年被發現在房產內虐待動物並涉嫌鬥狗，共有107隻犬隻被解救，陪審團如今認定93項鬥狗和10項虐狗罪成立，法官則宣判巴雷爾刑期為475年。

據《NBC》報導，本案是被亞馬遜送貨員舉報才曝光，這名好心人發現多條犬隻被狗鍊拴在喬治亞州達拉斯（Dallas）一處住宅內，當局旋即於2022年11月8日執行搜索令，赫然發現狗狗生活在狀況極差的環境當中。

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獲救的107隻狗大部分都是混種比特犬，有些體種過輕、有些牙齒被拔掉、有的身上留下傷疤，警方在房產內搜出犬隻跑步機、繁殖固定架（用來約束母狗行動以便交配）、撬嘴棍、鬥狗文件、犬隻急救箱、獸醫藥物、販售合約等等。

巴雷爾出庭時否認參與鬥狗，但並未被陪審團採信，法官更是依照法定最高刑期宣判。據了解，美國過去虐待動物最高紀錄是被判341年，但這是由數百名被告分擔，至於巴雷爾的刑期屬於象徵性的，之後幾乎肯定會減刑。

檢察官和被解救的犬隻合照。（圖擷自Paulding District Attorney's Office臉書）

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