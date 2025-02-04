為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    亞馬遜送貨員舉報！ 美國男虐待動物和鬥狗 被判刑475年

    美國男子巴雷爾虐待動物並涉嫌鬥狗，被判刑475年。（圖擷自@VoiceForUs「X」帳號）

    美國男子巴雷爾虐待動物並涉嫌鬥狗，被判刑475年。（圖擷自@VoiceForUs「X」帳號）

    2025/02/04 13:23

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州57歲男子巴雷爾（Vincent Lemark Burrell），2022年被發現在房產內虐待動物並涉嫌鬥狗，共有107隻犬隻被解救，陪審團如今認定93項鬥狗和10項虐狗罪成立，法官則宣判巴雷爾刑期為475年。

    《NBC》報導，本案是被亞馬遜送貨員舉報才曝光，這名好心人發現多條犬隻被狗鍊拴在喬治亞州達拉斯（Dallas）一處住宅內，當局旋即於2022年11月8日執行搜索令，赫然發現狗狗生活在狀況極差的環境當中。

    獲救的107隻狗大部分都是混種比特犬，有些體種過輕、有些牙齒被拔掉、有的身上留下傷疤，警方在房產內搜出犬隻跑步機、繁殖固定架（用來約束母狗行動以便交配）、撬嘴棍、鬥狗文件、犬隻急救箱、獸醫藥物、販售合約等等。

    巴雷爾出庭時否認參與鬥狗，但並未被陪審團採信，法官更是依照法定最高刑期宣判。據了解，美國過去虐待動物最高紀錄是被判341年，但這是由數百名被告分擔，至於巴雷爾的刑期屬於象徵性的，之後幾乎肯定會減刑。

    檢察官和被解救的犬隻合照。（圖擷自Paulding District Attorney's Office臉書）

    檢察官和被解救的犬隻合照。（圖擷自Paulding District Attorney's Office臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播