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    費城醫療運輸機墜毀 10歲男孩為保護妹妹用肉身擋飛機碎片

    10歲的霍華德在事故中展現驚人的勇氣。當時他正與父親和妹妹一起在車上，飛機墜毀瞬間，他立即要求妹妹「趴下」並保護她。一塊飛機金屬碎片擊中他的頭部，但他依然保護了妹妹。（圖擷取自臉書/Andre Howard Jr.）

    10歲的霍華德在事故中展現驚人的勇氣。當時他正與父親和妹妹一起在車上，飛機墜毀瞬間，他立即要求妹妹「趴下」並保護她。一塊飛機金屬碎片擊中他的頭部，但他依然保護了妹妹。（圖擷取自臉書/Andre Howard Jr.）

    2025/02/04 13:20

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國費城一架醫療運輸機於1月31日下午6點在羅斯福大道和科特曼大道附近墜毀，造成7人死亡、22人受傷的慘劇。當飛機殘骸四處紛飛之時，一名10歲男孩為了保護妹妹，以自身作為肉盾，導致頭部被一塊飛機金屬碎片擊中，至今仍在治療中。

    綜合外媒報導，10歲的霍華德（Andre Howard）在事故中展現出令人敬佩的勇氣。當時他正與父親和妹妹一起在車上，飛機墜毀瞬間，他立即要求妹妹「趴下」並保護她。一塊飛機金屬碎片擊中他的頭部，但他成功保護了妹妹。

    霍華德的父親感謝一名熱心的民眾在事發後迅速脫下外套，為他的兒子止血，並將他送往醫院接受急救。他回憶醫生告訴他，「我兒子當時情況危急，醫院並非專門處理兒童創傷的機構，但最終醫療團隊成功救治了他，真是感謝上帝」。

    霍華德被緊急送醫，接受腦部手術。醫院表示，按常理他本不應存活，但醫療團隊仍盡最大努力搶救。目前他的情況已趨穩定，正在兒童醫院康復。他的家人稱他為「超級英雄」，為他保護妹妹的行為感到驕傲。

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