川普嚴格取締移民 國防部長親訪美墨邊境

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今日造訪美國南部新墨西哥州與墨西哥的邊境。（美聯社）

2025/02/04 11:35

〔中央社〕美國總統川普實施極右政策，包括增派軍力打擊非法移民。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今日造訪美國南部與墨西哥的邊境。

法新社報導，這是赫格塞斯首次以國防部長身分到地方視察，他先會晤川普派往美墨交界區的士兵，然後前往邊界。

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赫格塞斯在電視轉播的演說中表示：「這是南部邊界的新時代，是下定決心和合作的新時代。而國防部很驕傲能夠參與其中。」

他宣示：「我們會掌控這道國界。」

川普已在美墨邊境增派1500名兵力，政府也針對移民高調執行突襲和逮捕行動。有些移民已被軍機遣送出境。

邊防安全是川普最重視的優先議題，他上任第1天就宣布美墨邊境處於國家緊急狀態，並將販毒集團列為恐怖組織。

赫格塞斯說，「對販毒集團來說，所有選項都攤在檯面上了」，但未闡明細節。

他還表示，國防部會投入「任何必要資源」，包括位於古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）的美軍基地，來支援「驅逐和拘留非法進入美國的人」。

美國國防部長赫格塞斯造訪新墨西哥州與墨西哥的邊境，與駐守的陸軍官兵握手致意。（美聯社）

美國國防部長赫格塞斯（中）今日造訪新墨西哥州的美墨邊境，探視美國邊境巡邏隊值勤狀況。（美聯社）

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