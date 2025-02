CNN獨家掌握華府空難畫面 2機場管理局員工涉嫌洩露影片被捕

2025/02/04 12:44

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國華盛頓1月29日晚間發生嚴重空難,美國航空(AA)子公司PSA航空公司(PSA Airlines)1架載有64人的客機準備降落雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagon Washington National Airport)時,與美國陸軍「黑鷹」直升機相撞,造成兩機67人全數罹難。事故發生後,兩名機場管理局人員因涉嫌向美媒《CNN》洩漏監視器畫面被捕。

綜合外媒報導,美國有線電視新聞網(CNN)於1月31日獨家公布兩段影片,清楚拍下客機與直升機相撞的瞬間,隨後爆炸並墜入波多馬克河(Potomac River)中。華盛頓大都會機場管理局(MWAA)隨即展開調查,發現該影片遭內部員工洩漏。

華盛頓大都會機場管理局表示,21歲的姆本格(Mohamed Lamine Mbengue)於1月31日遭捕,而45歲的薩沃伊(Jonathan Savoy)則於2月2日被捕,兩人被控非法入侵電腦,未經授權複製與洩漏機場監視影片。

