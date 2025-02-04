CNN獨家掌握華府空難畫面 2機場管理局員工涉嫌洩露影片被捕

美國華盛頓波多馬克河中打撈出部分失事飛機殘骸。（法新社）

2025/02/04 12:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓1月29日晚間發生嚴重空難，美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）1架載有64人的客機準備降落雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagon Washington National Airport）時，與美國陸軍「黑鷹」直升機相撞，造成兩機67人全數罹難。事故發生後，兩名機場管理局人員因涉嫌向美媒《CNN》洩漏監視器畫面被捕。

綜合外媒報導，美國有線電視新聞網（CNN）於1月31日獨家公布兩段影片，清楚拍下客機與直升機相撞的瞬間，隨後爆炸並墜入波多馬克河（Potomac River）中。華盛頓大都會機場管理局（MWAA）隨即展開調查，發現該影片遭內部員工洩漏。

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華盛頓大都會機場管理局表示，21歲的姆本格（Mohamed Lamine Mbengue）於1月31日遭捕，而45歲的薩沃伊（Jonathan Savoy）則於2月2日被捕，兩人被控非法入侵電腦，未經授權複製與洩漏機場監視影片。

pic.twitter.com/SEchtXcOg5 Two airport employees arrested for leaking the video footage of the D.C. collision last week to CNN. — Victor Bigham ???????? （@Ravious101） February 4, 2025

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