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    美沃爾瑪青花菜升至最高級別召回 李斯特菌污染恐致死亡

    美國沃爾瑪所販售的青花有李斯特菌污染風險，FDA將其升為最高風險召回。（圖擷自Braga Fresh網站）

    美國沃爾瑪所販售的青花有李斯特菌污染風險，FDA將其升為最高風險召回。（圖擷自Braga Fresh網站）

    2025/02/04 11:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國沃爾瑪農產品供應商Braga Fresh的青花菜12盎司包裝，去年12月底驗出李斯特菌污染展開下架，美國食品藥物管理局（FDA）近來將其升為最高風險一級召回，代表最嚴重恐導致死亡。

    《ABC》報導，Braga Fresh此前表示，德州衛生單位在沃爾瑪門市抽檢時驗出李斯特菌陽性，因此這批賣往20州的青花菜全面下架，其商品名稱為「Marketside Broccoli Florets﹞」。

    另外，可能遭污染的青花菜產品保存期限為2024年12月10日，雖然已過去一段時間，但消費者或許會將其冷凍保存，民眾應檢查包裝袋背面的通用產品代碼是否為「6 81131 32884 5」，若數字符合必須立刻丟棄。

    李斯特菌可能會對老年人、孕婦和免疫系統較弱者造成嚴重健康問題，症狀包括發燒、噁心、頭痛、腹痛、腹瀉，孕婦還有流產或早產的風險。美國每年約有1600人感染李斯特菌病、260人因此死亡。

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