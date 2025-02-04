馬斯克出任「特殊政府雇員」 引發利益衝突與權力擴張疑慮

特斯拉執行長馬斯克被美國總統川普任命將以「特殊政府雇員」身份參與政府運作，且同時擔任「政府效率部」負責人。（路透）

2025/02/04 10:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮3日宣布，特斯拉執行長馬斯克被美國總統川普任命將以「特殊政府雇員」身份參與政府運作，且同時擔任「政府效率部」（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE）負責人，此任命讓馬斯克能夠在政府內部發揮影響力，同時可能不受一般聯邦公務員的利益衝突與財務揭露規範所限制。

綜合外媒報導，這一特殊職位屬於臨時性質，在一年365天內僅工作130天，且馬斯克不支領薪水。他被授權檢視並削減政府支出，並監督美國國際開發署（USAID）的改革。

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馬斯克迅速在人事管理辦公室（OPM）安插親信，並鎖定資深公務員的電腦系統訪問權限。這一舉動引發了對網路安全和資料外洩的擔憂。

川普總統對馬斯克此次任命表示高度信任，認為他具有「良好的自然直覺」，並對其推動政府改革的能力印象深刻。同時強調，馬斯克的任何決策都需經過總統批准。

然而，馬斯克的任命也引發了利益衝突和道德問題的質疑。作為特斯拉執行長和SpaceX創始人，他已獲得數十億美元的政府合約。華盛頓大學法律教授凱瑟琳·克拉克指出，馬斯克可能會避免公開財務披露，這使得利益衝突難以有效監督。

政治立場方面，馬斯克是川普的堅定支持者，在2024年總統大選中已投入超過2.5億美元支持川普。

多位民主黨議員對馬斯克的職位頗有微詞。他們批評這位未經選舉產生的億萬富翁在聯邦政府中積累了過多權力。馬斯克在政府系統中的迅速行動已引發政府員工的恐慌和部分機構的混亂。

國際方面，在川普宣布對加拿大實施25%關稅後，加拿大安大略省已取消與星鏈（Starlink）衛星網路服務的合約。

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