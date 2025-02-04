熊出沒！闖日本山形校園 霸車民宅庫不肯走

日本東京上野動物園的亞洲黑熊，示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2025/02/04 11:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本秋田縣去年11月底發生野熊闖入超市並攻擊店員事件，牠在店內逗留長達55個小時才被捕獲。近日，山形縣酒田市傳出熊闖入當地小學及民宅，目前仍待在民宅車庫內，引發當地高度警戒。

綜合日媒報導，當地時間昨（3日）上午7時20分許，酒田市庭田地區的稻田裡出現一隻身高約1公尺的熊。隨後，這隻熊跑到600公尺外的鳥海小學，甚至抓破連接體育館及校舍走廊的門窗，所幸沒有造成學生受傷，校方也緊急疏散師生。

請繼續往下閱讀...

警方指出，這隻熊在當天上午10時30分被目擊闖入安田地區一棟民宅的車庫內，並於下午2時確認仍躲藏其中。當地獵人協會也已介入，在民宅周圍設置陷阱，試圖捕捉野熊。然而，截至今天（4日）上午11時10分，熊仍未落網。

山形當局及警方整晚保持高度警戒，限制周邊道路通行，呼籲民眾不要隨意外出，緊閉門窗以防熊闖入。該民宅主人表示，這是第一次有熊出現在村內，對此感到相當擔憂，希望當局能儘快將熊捕捉。截至目前，尚未傳出人員傷亡或財物損失，但當地民眾仍不敢掉以輕心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法