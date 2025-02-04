畢提被川普任命國務院代理次卿 曾稱「中國接管台灣可換取利益」

美國總統川普近期任命前白宮演講稿撰寫人畢提為國務院代理次卿，負責公共外交和公共事務，這一任命立即引發廣泛關注和爭議。（圖擷取自X/@JackPosobiec）

2025/02/04 10:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期任命前白宮演講稿撰寫人畢提（Darren Beattie）為國務院代理次卿，負責公共外交和公共事務，這一任命立即引發廣泛關注和爭議。

綜合外媒報導，作為國務院「前10名」要職，此職位負責領導美國的公共外交工作，包括應對恐怖主義和暴力極端主義的訊息傳遞。雖然傳統上不是高知名度職位，但在國務院階層中扮演重要角色。

請繼續往下閱讀...

畢提於社群媒體上的發言爭議不斷。他曾在推特上發表種族歧視言論，如「如果想讓事情順利運作，就必須由有能力的白人男性來掌權」。在1月6日國會事件期間，他在社群媒體上為暴徒歡呼，稱之為「基於事實」和「被遺忘的人在說話」。

反誹謗聯盟對畢提被任命負責保護大屠殺遺址的委員會表示強烈反對，認為他與種族主義者有來往，不應擔任此類職位。畢提則反駁稱反誹謗聯盟是保護民主黨利益的組織。

除了種族相關言論，畢提的地緣政治觀點同樣具有爭議。他曾表示，如果中國接管台灣，「可能意味著台灣會減少變裝皇后遊行，但除此之外，並非世界末日」，他還曾表示，美國可以接受中國接管台灣，作為交換，獲得中國在非洲和南極的重大讓步。

畢提此前已有多次具有爭議的紀錄。2018年，他因參加與白人民族主義者有關聯的會議而遭川普政府解僱。儘管他辯稱演講是學術性的，並否認自己是種族主義者，但其言論記錄仍備受質疑。

他創辦的右翼媒體Revolver News銷售支持川普的商品，包括否認2020年選舉結果的T恤，並宣傳1月6日國會事件是「聯邦調查局陷阱」的陰謀論。

畢提的任命在國務院內部已引發員工擔憂。他過去的言論、與白人民族主義者的聯繫以及對1月6日事件的爭議性觀點，使這一任命備受爭議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法