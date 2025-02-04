旅遊帶日本成藥仁丹「太像子彈」海關嚇壞男被關3.5小時

日本一名網友日前在杜拜機場進行安全檢查，海關人員打開手提行李中的「仁丹」銀色顆粒藥丸後臉色大變誤認為「霰彈槍」子彈緊急包圍。（圖擷自「@Between_shower」X）

2025/02/04 10:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾出國會攜帶胃藥以備不時之需，日本一名網友分享日前在杜拜機場進行安全檢查，海關人員打開手提行李中，看到「仁丹」銀色顆粒藥丸後誤認成「霰彈槍」子彈遭警員緊急包圍，隨後被關進小房間3.5小時盤查，最終才發現是烏龍一場，原PO將此經歷上傳至社群平台後引發熱烈討論。

根據日媒《LIMO》報導，這名日本網友上月26日於X平台發文提及，他數年前至杜拜出差，孰料在杜拜機場進行安全檢查，海關人員打開手提行李箱看到仁丹成藥後臉色大變直呼：「霰彈槍！霰彈槍！」，原PO當下過度緊張無法使用英文解釋，立刻被要求舉起雙臂並被多名員警包圍，接著帶往機場小房間接受進一步訊問。

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這名網友回憶，他進入房間後努力嘗試向機場保安人員解釋那瓶顆粒物是幫助消化的「胃藥」，然保安人員接連盤問「為什麼要的形狀是銀色和圓形？」、「為什麼包裝上有名穿軍裝的人？」全程盤問長達約3.5小時，也禁止使用手機查詢資料。

由於原PO的主管在機場等待過久相當擔憂，緊急透過當地導遊協助解釋成藥「仁丹」的用途後才被放出來，化解這場危機。PO文發布迄今超過825萬名網友瀏覽，有網友說「對不起，我笑了」、「我把茶吐出來了，哈哈」，仁丹官方上月27日於X平台發文提及，「銀粒仁丹採用真正純銀製造，建議您在進行安檢時，事先將它與筆電、手機等電子裝置一起拿出來，以免引起誤會。」

據了解，仁丹是日本的森下仁丹株式會社販售的一種口服成藥，外觀為直徑約2公分的銀色小珠，對於身體不適，口臭、宿醉、宿醉後遺症、胸悶、噁心嘔吐、嘔吐、頭暈、中暑、暈車等症狀有效。

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