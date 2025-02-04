美國國務卿訪問瓜地馬拉 聚焦非法移民、中國影響與對台支持

美國國務卿魯比歐於2月4日至5日訪問瓜地馬拉，重點討論非法移民、毒品走私以及中國在該地區的影響力。（路透）

2025/02/04 10:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐於2月4日至5日訪問瓜地馬拉，重點討論非法移民、毒品走私以及中國在該地區的影響力。瓜地馬拉政府對美國較為友好，並表示將持續支持以色列和台灣。

綜合外媒報導，美國過去多次肯定瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）對中國威脅的認識，以及其維持與台灣外交關係的立場。瓜地馬拉目前是台灣在中美洲唯一的西語系邦交國，與鄰近的尼加拉瓜、宏都拉斯等國選擇與中國建交、與美國關係緊張的情況形成對比。

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在此背景下，美國、台灣與瓜地馬拉的三邊關係顯得尤為關鍵。魯比歐在任職聯邦參議員時期多次表示支持台灣，不僅推動《台灣關係強化法案》，要求美方強化對台政策並提升台灣防衛能力，2024年2月29日更與六位美國參議員聯名致函阿雷巴洛，肯定瓜地馬拉與台灣的外交關係，並敦促其繼續堅定支持台灣。

瓜地馬拉與美國在多個領域存在共同利益，特別是在軍事、安全和緝毒合作方面。瓜地馬拉總檢察長辦公室在近年來展現了良好的合作誠意。儘管瓜地馬拉對美國保持忠誠，但在貿易和外國直接投資方面尚未獲得相應回報。

而中國目前成為瓜地馬拉第二大進口國，並進入該國出口目的地前十名。美國國務院的批評使瓜地馬拉被視為腐敗典型，導致美國對瓜地馬拉的外國直接投資在過去五年內下降37%。與此同時，來自其他地區對瓜地馬拉的投資卻增加68%。

美國國際開發署在瓜地馬拉的援助資金分配備受質疑，許多人批評資金使用不當。有建議將資金從政治領域轉向經濟和人道主義領域。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛表示，將維護瓜地馬拉人民的利益，並在與美國的談判中尋求平衡。瓜地馬拉的私人部門支持與美國建立更緊密的關係，而非中國。

美方建議通過增加基礎設施投資、提供稅收優惠和技術援助來支持瓜地馬拉的經濟發展。瓜地馬拉擁有直達美國東西海岸和墨西哥灣所有港口的航運通道，在地理位置上具有重要戰略價值。

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