父母偏心是事實！研究：女兒、乖巧者較受寵

一項最新研究顯示，父母真的會偏心，女兒、乖巧聽話的孩子占優勢；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

2025/02/04 09:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多父母堅稱自己一視同仁，但科學數據似乎揭露了不同的真相。1月16日發表於《心理學公報》（Psychological Bulletin）的研究指出，父母對待女兒往往比兒子更好，個性隨和、盡責的孩子也較受青睞。

科學新聞網站《Science Alert》報導， 這項研究分析了30項、涵蓋近2萬名受試者的調查，發現父母的「偏心」並非指愛的多少，而是具體體現在與不同孩子的互動方式上。

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研究合著者，美國楊百翰大學（Brigham Young University）家庭生活學院副教授詹森（Alexander Jensen）解釋：「這並非父母愛一個孩子而討厭另一個，而是他們可能對某個孩子更親暱、與另一個孩子衝突更多，或花更多時間陪伴其中一個孩子。」

過往研究顯示，較受父母偏愛的孩子，心理健康、學業成就及家庭關係通常較佳。相反地，較不受青睞的孩子則可能產生負面影響。詹森指出：「如果孩子能理解自己為何被差別對待，且認為理由正當，他們就更容易接受。」例如，當年幼的孩子需要更多課業指導時，年長的孩子若能理解，便較能釋懷。

這項研究透過訪談、問卷調查和家庭觀察等方式，收集了19469位受試者的家庭互動資料，其中約67%來自美國，其餘來自西歐與加拿大。研究探討了孩子的出生順序、性別、氣質和性格特徵（如外向性、親和力、盡責性和情緒穩定性）如何影響父母的教養態度。而父母的差別待遇，則從親子互動、金錢花費以及管教的嚴格或寬鬆程度等方面來衡量。

結果顯示，相較於兒子，父母對待女兒的態度通常較佳，而個性隨和、盡責的孩子也較得人疼。研究作者推測，這可能是因為這些孩子更願意配合父母的要求，讓教養過程更順利。

然而，研究團隊也提醒，由於受試者多為北美和西歐的白人，研究結果未必能推論至其他族群或文化。詹森呼籲：「我希望父母們能參考我們的研究，反思自己是否差別對待了孩子，並努力確保這些差異是公平的，且能被孩子們理解。」未來，還需要更多跨文化研究，以及延伸探討父母對成年子女的態度，才能更全面理解此一現象。

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