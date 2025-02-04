探索外星生命新方向！研究揭露比DNA更古老的生命印記

破解遺傳密碼之謎，研究揭露比DNA更古老的生命印記；示意圖。（圖取自freepik）

2025/02/04 09:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕現今所有生物共享的遺傳密碼，是否為生命演化的唯一版本？一項顛覆性研究顯示，在DNA主導地位確立前，可能曾存在其他形式的遺傳密碼。

科學新聞網站《Science Alert》報導，美國亞利桑那大學研究團隊分析追溯至約40億年前、所有現存生物的共同祖先「最終共同祖先」（Last Universal Common Ancestor, LUCA）的蛋白質序列，發現早期生命形式偏好較小的胺基酸分子，且更早運用含硫化合物。這些發現不僅挑戰學界共識，也為探索生命起源和尋找外星生命開啟新視野。

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從細菌到藍鯨，所有生物皆使用相同的遺傳密碼解讀生命藍圖，將DNA或RNA上的四種核苷酸序列轉譯為20種胺基酸組成的蛋白質。然而，這套密碼的演化過程一直是科學界爭論焦點。

亞利桑那大學博士生韋比（Sawsan Wehbi）團隊開發新方法，透過分析蛋白質域（protein domains）研究遺傳密碼。這些蛋白質域猶如汽車零件，遠比整體結構更為古老。研究發現，早期生命傾向使用體積較小的胺基酸，而較大、複雜的胺基酸則後來才加入。特別是能與金屬結合的含硫胺基酸，其加入時間比過往認知更早。

1952年的尤里-米勒實驗（Urey-Miller experiment）模擬早期地球環境，成功由無機物製造出胺基酸。由於實驗未產生含硫胺基酸，科學界曾認為含硫胺基酸較晚納入遺傳密碼。然而，這個實驗本身並未添加硫元素。

該校行星科學與宇宙化學教授勞雷塔（Dante Lauretta）指出，早期生命富含硫的特性，為在火星、土衛二等富含硫化物的星球尋找外星生命，提供新的搜尋方向。

更令人驚訝的是，研究團隊在許多早於LUCA的古老蛋白質序列中，發現較高頻率出現現今認知中較晚加入的胺基酸。梅塞爾教授表示，這暗示在現今遺傳密碼之前，可能存在其他版本的遺傳密碼系統，但已消失在地質年代中。相關研究已發表於《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）。

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