為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    探索外星生命新方向！研究揭露比DNA更古老的生命印記

    破解遺傳密碼之謎，研究揭露比DNA更古老的生命印記；示意圖。（圖取自freepik）

    破解遺傳密碼之謎，研究揭露比DNA更古老的生命印記；示意圖。（圖取自freepik）

    2025/02/04 09:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕現今所有生物共享的遺傳密碼，是否為生命演化的唯一版本？一項顛覆性研究顯示，在DNA主導地位確立前，可能曾存在其他形式的遺傳密碼。

    科學新聞網站《Science Alert》報導，美國亞利桑那大學研究團隊分析追溯至約40億年前、所有現存生物的共同祖先「最終共同祖先」（Last Universal Common Ancestor, LUCA）的蛋白質序列，發現早期生命形式偏好較小的胺基酸分子，且更早運用含硫化合物。這些發現不僅挑戰學界共識，也為探索生命起源和尋找外星生命開啟新視野。

    從細菌到藍鯨，所有生物皆使用相同的遺傳密碼解讀生命藍圖，將DNA或RNA上的四種核苷酸序列轉譯為20種胺基酸組成的蛋白質。然而，這套密碼的演化過程一直是科學界爭論焦點。

    亞利桑那大學博士生韋比（Sawsan Wehbi）團隊開發新方法，透過分析蛋白質域（protein domains）研究遺傳密碼。這些蛋白質域猶如汽車零件，遠比整體結構更為古老。研究發現，早期生命傾向使用體積較小的胺基酸，而較大、複雜的胺基酸則後來才加入。特別是能與金屬結合的含硫胺基酸，其加入時間比過往認知更早。

    1952年的尤里-米勒實驗（Urey-Miller experiment）模擬早期地球環境，成功由無機物製造出胺基酸。由於實驗未產生含硫胺基酸，科學界曾認為含硫胺基酸較晚納入遺傳密碼。然而，這個實驗本身並未添加硫元素。

    該校行星科學與宇宙化學教授勞雷塔（Dante Lauretta）指出，早期生命富含硫的特性，為在火星、土衛二等富含硫化物的星球尋找外星生命，提供新的搜尋方向。

    更令人驚訝的是，研究團隊在許多早於LUCA的古老蛋白質序列中，發現較高頻率出現現今認知中較晚加入的胺基酸。梅塞爾教授表示，這暗示在現今遺傳密碼之前，可能存在其他版本的遺傳密碼系統，但已消失在地質年代中。相關研究已發表於《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播