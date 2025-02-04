為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐洲「向右轉」 德媒點名台灣為移民理想國

    德媒「每日鏡報」近日在一篇報導中，探討歐洲極右翼勢力抬頭下值得移居的國家，台灣因穩定的民主、低犯罪率、健全的基礎設施及友善技術人才簽證，被列為理想移居國之一。（圖擷取自德媒「每日鏡報」網站）

    德媒「每日鏡報」近日在一篇報導中，探討歐洲極右翼勢力抬頭下值得移居的國家，台灣因穩定的民主、低犯罪率、健全的基礎設施及友善技術人才簽證，被列為理想移居國之一。（圖擷取自德媒「每日鏡報」網站）

    2025/02/04 08:56

    〔中央社〕德媒「每日鏡報」近日在一篇報導中，探討歐洲極右翼勢力抬頭下值得移居的國家，台灣因穩定的民主、低犯罪率、健全的基礎設施及友善技術人才簽證，被列為理想移居國之一。

    德國每日鏡報（Tagesspiegel）2月1日刊載報導「歐洲向右轉：四個值得移居的國家」（Rechtsruck in Europa: Vier Lander, in die man sinnvoll auswandern kann），探討在歐洲極右翼勢力崛起的背景下，哪些國家仍適合作為移民目的地。

    報導指出，近年來主張更嚴格移民政策的極右翼政黨在歐洲多國迅速崛起，除了德國「另類選擇黨」（AfD），法國「國民聯盟」（RN）與義大利「兄弟黨」（Brothers of Italy）影響力持續擴大，芬蘭與瑞典的政治光譜也向右傾，使得民主國家的移民選擇逐漸萎縮。

    面對這樣的趨勢，每日鏡報列舉冰島、加拿大、烏拉圭及台灣為當前仍維持開放與穩定的推薦移居國家，其中台灣是榜單中的亞洲代表。

    報導提到，冰島面對2008年金融危機時，民眾選擇支持左翼政黨，成功走出經濟困境，並維持強大的社會福利體系。冰島的醫療與教育系統受到高度評價，且根據全球和平指數（Global Peace Index），冰島近兩年被評為世界上最安全的國家，成為尋求穩定生活者的理想去處。

    加拿大以開放的移民政策、全民醫療及高品質教育受到肯定，一直都是國際移民首選目的地之一，並擁有較低的犯罪率與社會包容性。然而，每日鏡報也指出，大量移民湧入導致住房壓力上升，加拿大政府雖近期調整移民政策，仍計劃每年接納約40萬名新移民。

    在南美洲，烏拉圭因穩定民主政治及優美的海灘，被評為理想移居國家。報導特別提到，烏拉圭去年11月舉行總統大選，由中間偏左聯盟勝出。選舉過程平穩定、候選人無重大醜聞，競選活動也少見假新聞或極端主義言論，與近年許多國家日趨極化的政治與社會現象形成鮮明對比。

    與烏拉圭同樣被認為是理想移居地的台灣，則是亞洲移民友善國家代表。

    每日鏡報描述，台灣以夜市美食、熱情友善的文化聞名，並在全球自由度排名中長期位居亞洲前列。此外，台灣於2019年成為亞洲首個承認同性婚姻的國家，展現對人權與多元價值的高度尊重。

    報導近一步提及，台灣的移民政策對國際專業人才相對友善，例如提供「就業金卡」（Gold Card），允許科技、數位產業等領域的技術人才獲得三年有效工作簽證。

    此外，台灣擁有完善的基礎設施，包括全國鐵路網與準點運行的火車，交通便捷，醫療體系現代化，生活成本比德國更為親民，使台灣成為高生活品質的移居選擇。

    然而，每日鏡報也指出，選擇台灣仍需具備一定的冒險精神，因為中國共產政權時而以戰爭威脅，時而揚言封鎖台灣。但這種情況自1949年以來一直存在，至今未曾真正發生過什麼（危險衝突）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播