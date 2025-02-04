韓檢控尹錫悅 戒嚴時指示封鎖媒體、切斷水電

南韓總統尹錫悅因去年緊急戒嚴事件遭國會彈劾停職，南韓檢察機構上月下旬以涉嫌帶頭發動內亂為由，正式對他提起拘留起訴。起訴書指出，尹錫悅在宣布戒嚴前後，親自指示封鎖新聞媒體，並要求透過消防局採取斷水斷電措施。（法新社資料照）

2025/02/04 08:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅因去年緊急戒嚴事件遭國會彈劾停職，南韓檢察機構上月下旬以涉嫌帶頭發動內亂為由，對他提起拘留起訴。據檢方起訴書指出，尹錫悅在宣布戒嚴前後，親自指示封鎖新聞媒體，並要求透過消防局採取斷水斷電措施。目前預計尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案的刑事審判程序，將於本月20日啟動。

據《韓聯社》報導，尹錫悅涉嫌與前防長金龍顯合謀，在沒有跡象顯示國家發生緊急情況的情形下，宣布違憲、違法的緊急戒嚴。尹錫悅還涉嫌動員軍警封鎖國會阻礙表決解除緊急戒嚴議案、指示逮捕主要政治人士和中央選舉管理委員會職員。

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高級公職人員犯罪調查處於上月23日將該案移交給檢方，並要求對尹錫悅提起公訴。檢方緊急戒嚴特別偵查本部向法院提出延長尹錫悅偵查羈押期限申請被駁後，於上月26日在未進行面對面訊問的情況下直接起訴尹錫悅。

司法界昨日消息指出，首爾中央地方法院刑事合議庭決定將於20日就尹錫悅涉嫌帶頭發動內亂案進行第一次庭前會議。庭前會議是在正式開庭以前整理爭議焦點和證據的程序，被告人無出庭義務。

韓國法務部3日向國會法制司法委員會提交的起訴書中指出，尹錫悅在去年12月3日宣布緊急戒嚴前，曾向前行政安全部長官李祥敏展示包含各項戒嚴後措施的文件。文件內容包含在零時左右封鎖MBC、JTBC、《京鄉新聞》等媒體，透過消防局切斷水電。

檢方調查也指出，李祥敏在佈告令發布之後的去年12月3日晚11時34分左右與警察廳廳長趙志浩通話，確認了警方所採取的措施情況。他隨後向消防廳長指示配合斷水斷電措施。

起訴書也指出，在戒嚴兩天前，尹錫悅與前國防部長金龍顯討論了投入國會和中央選舉管理委員會的兵力規模。相關內容與金龍顯出席尹錫悅彈劾案庭審時所發表的證詞不一樣。起訴書也指控，尹錫悅親自打電話給前陸軍首都防衛司令部司令李鎮雨，並要求他阻止國會通過解除戒嚴議案。

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