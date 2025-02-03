烏克蘭特務再出手？ 親俄頭目莫斯科豪宅遭炸身亡 疑涉鎮壓示威

烏東犯罪集團首腦兼親俄分離主義分子薩奇席恩（Armen Sarkisian）3日在莫斯科一處豪宅遭炸身亡。（取自Telegram）

2025/02/03 21:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，被烏克蘭政府通緝的烏東犯罪集團首腦兼親俄分離主義分子薩奇席恩（Armen Sarkisian）3日在莫斯科一處豪宅遭炸身亡。這起爆炸案是俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來，發生在俄國境內的最新一起爆炸攻擊事件。

俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）指出，薩奇席恩在爆炸中身受重傷，送醫後宣告不治。俄羅斯《工商日報》（Kommersant）報導，「薩奇席恩與保鑣進入位於莫斯科西北部一處名為『紅帆』（Alye Parusa）的豪宅大樓時，一枚爆裂裝置被引爆」，其中一名保鑣當場死亡。《塔斯社》公布的影像顯示，大樓大廳嚴重受損，現場一片狼藉，有直升機抵達現場。

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克里姆林宮表示，特勤人員正在現場調查，在釐清細節前不便發表評論。烏克蘭當局尚未對此事件發表評論。

這是不到兩個月內，第二起發生在莫斯科街頭的攻擊事件。去年12月17日，俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）在莫斯科一棟住宅大樓外，遭人安裝在滑板車上的爆裂裝置炸死，烏克蘭當局宣稱犯案。

據《烏克蘭真理報》（Pravda）報導，薩奇席恩出身於烏東戈爾洛夫卡市（Horlivka），被控是2014年烏克蘭親歐盟示威運動（又稱「尊嚴革命」，Revolution of Dignity）期間，鎮壓示威者的「便衣打手」（titushky）的組織者，「便衣打手」由被僱傭來恐嚇示威者的暴徒組成。據報導，薩奇席恩在親俄的前烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）執政時期，是一位有影響力的犯罪集團首腦，並被認為是俄羅斯佔領下的戈爾洛夫卡市所有企業的實際操控者。

俄羅斯媒體報導，薩奇席恩於2022年組建一支名為「ArBAT」的部隊對抗烏克蘭，成員約500人，多數為亞美尼亞裔。據悉，薩奇席恩出生於亞美尼亞，年幼時移居烏克蘭東部城市戈爾洛夫卡，並使用「戈爾洛夫卡的亞美」（Armen Gorlovsky）這個化名。

俄羅斯莫斯科西北部「紅帆」（Alye Parusa）住宅大樓爆炸案現場。（歐新社）

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